Solidaridad en Alcampo con los más pequeños: más de 600 unidades de material escolar donadas para la vuelta al cole

Alcampo ha cerrado la quinta edición de su campaña solidaria de recogida de material escolar con la entrega de más de 36.000 unidades destinadas a familias en situación de vulnerabilidad.

Durante el periodo de la campaña, desarrollado entre el 14 de agosto y el 10 de septiembre, los 69 centros participantes han habilitado puntos de recogida para facilitar la entrega del material escolar nuevo.

Todo este material lo han destinado a entidades sociales del entorno de cada tienda, que serán las encargadas de distribuirlo entre familias con niños y niñas en edad escolar que más lo necesiten.

La campaña arrancó con una donación directa por parte de Alcampo, valorada en más de 2.000 euros, equivalente a cerca de 20.000 unidades de material escolar.

A esta aportación se le han sumado las más de 17.000 unidades donadas por los clientes, entre las que hay cuadernos, lápices, mochilas, rotuladores y carpetas, entre otros artículos.

En Castilla y León, entre las aportaciones de Alcampo y sus clientes, la compañía ha entregado más de 600 unidades de material escolar a entidades sociales y a su entorno.

En conjunto, la compañía y sus clientes han contribuido con más de 36.000 unidades que permiten a las familias afrontar la vuelta al cole en igualdad de oportunidades.

Desde que comenzaron con la campaña en 2021, la iniciativa ha permitido donar más de 271.000 unidades de material escolar. De ellas, 183.000 proceden de los clientes y 88.000 han sido aportadas por Alcampo.