Solarig consolida su desarrollo con su nueva sede corporativa en Garray, que incluye un centro de control global

Solarig ha consolidado su crecimiento de estos últimos años con la apertura de su nueva sede corporativa en el Parque Empresarial del Medio Ambiente (PEMA) de Soria, conocido como las cúpulas de la energía. Un edificio dividido en siete plantas, con 2.000 metros cuadrados y forma esférica que alberga salas de reuniones, biblioteca, espacios colaborativos y hasta un centro de control global desde donde supervisar 200 instalaciones de energías renovables.

Está ubicado en el municipio de Garray y el cambio de espacio, según ha destacado la compañía, representa un "nuevo hito" para la empresa. El sector I del conjunto arquitectónico ha sido diseñado por Emilio Tuñón, Luis Moreno Mansilla y Carlos Martínez de Albornoz.

Aquí se desarrollarán los 100 profesionales que forman parte de la plantilla de Solarig en Soria, que completan un nutrido equipo de 1.500 trabajadores en 12 países, en una empresa que ha sido reconocida recientemente como 'Great Place to Work' en nuestro país.

Exterior de la nueva sede corporativa de Solarig

Según ha destacado el presidente y consejero delegado de Solarig, Miguel Ángel Calleja, con el estreno de la nueva sede inician una "nueva etapa en el mismo lugar donde comenzamos nuestras operaciones hace ahora 20 años".

El edificio simboliza así su "compromiso con la inversión y el empleo en Soria, que seguirá siendo fundamental para consolidar a Solarig como una empresa más industrial, competitiva, comprometida con la transición ecológica, el empleo de calidad y el desarrollo económico de los territorios".

Para Calleja, este emplazamiento, las cúpulas de la energía, "representan mucho más que un cambio de ubicación", dado que es un "hub de innovación para prestar servicio a más de 12 países y diseñado para potenciar el talento".

"Este espacio nos permitirá afrontar los retos del futuro en el sector energético con determinación, ilusión y confianza", ha añadido.

El espacio, diseñado con una geometría esférica para maximizar la funcionalidad y la eficiencia, dispone de ocho salas de reuniones con todo el equipamiento, una biblioteca, una cocina de uso común y espacios colaborativos en cada una de las siete plantas.

También dispondrá de acceso a servicios compartidos dentro del parque, como gimnasio, restaurante y grandes zonas de aparcamiento. Solarig ha desplegado además medidas logísticas específicas para facilitar la adaptación de los trabajadores, como un servicio de lanzadera, señalética personalizada, mapas de acceso y materiales informativos para dar a conocer los servicios del recinto.

El Centro de Control Global de Solarig permitirá observar en tiempo real la actividad de cerca de 200 instalaciones de energía renovable que opera la empresa y repartidas por 12 países distintos. Funcionará las 24 horas del día y está equipado con un videowall de última generación.

El espacio ayuda a coordinar de forma eficiente la operación de los más de 13 GW en activos eólicos, solares y de almacenamiento de baterías que gestiona la empresa, garantizando la máxima fiabilidad, seguridad y rendimiento en la transición hacia la descarbonización del sistema energético.

Al mismo tiempo, en Soria se pondrá en marcha un nuevo centro de servicios compartidos llamado 'Helena', con el que podrán optimizar las funciones administrativas y financieras, además de dar soporte al grupo con procesos de estandarización y digitalización.

Cúpulas de la energía

Las cúpulas de la energía son un proyecto arquitectónico concebido como un espacio modular, polifuncional y ecoeficiente. Tiene una superficie construida de 11.366 metros cuadrados sobre una parcela de más de 21.000.

Forman parte del entorno sostenible impulsado por la Junta de Castilla y León y están gestionadas por la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente (Somacyl).

Con el objetivo de ser coherentes con este diseño ecoeficiente y con el compromiso de Solarig con la sostenibilidad, la sede contará con un sistema de calefacción alimentado por biomasa que garantiza unas condiciones laborales óptimas durante los meses de invierno, al mismo tiempo que reduce la huella climática del complejo.

También se incluye un sistema de alumbrado inteligente que regula la intensidad de las iluminarias LED en base a la luz natural que entra a través de los ventanales del inmueble.