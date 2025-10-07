Hay preacuerdo en Horse: el primer convenio de la empresa, cerca de materializarse tras casi un año de presión sindical

Han tenido que pasar casi 11 meses, un primer preacuerdo, un referéndum fallido y días de bloqueo constante. Pero el primer convenio colectivo de Horse en España, que afecta a las fábricas de Valladolid, Madrid y Sevilla, está cerca de materializarse tras una nueva propuesta acordada entre la empresa y los sindicatos que ahora debe ratificarse en las asambleas de afiliados.

Ahora bien, esta vez cada sindicato trabajará con los votos que le corresponden. Es decir, UGT contará con los 4 de sus representantes, CCOO con 3, SCP con 3, CGT con 2 y CSIF con 1. No habrá referéndum y la asamblea de afiliados de cada sindicato deberá decidir si apoyan o no el preacuerdo alcanzado este martes con la empresa.

Una vez se celebren todas ellas, los sindicatos darán conocimiento a Horse sobre si se ha alcanzado una mayoría entre los representantes del Comité de Empresa y, en caso positivo, se procederá a la firma del acuerdo de manera definitiva.

Ya en la última reunión del pasado 30 de septiembre, la compañía aceptó la propuesta de adelantar el IPC, pero decidió crear un "comité de escucha" para abordar otras cuestiones que los sindicatos plantearon mientras UGT exigía "no dilatar más" la negociación tras tantos meses.

Tras el encuentro de este martes de la Comisión Negociadora, que ha durado mañana y tarde, se ha alcanzado el ansiado preacuerdo. Uno de los puntos más importantes es la subida de las tablas salariales, que será de un 3,1% desde enero de 2025 (IPC +1%).

El documento contempla varias cuestiones, destacando 10 puntos. Habrá como máximo 10 días de bolsa, pasando el noveno y el décimo al contador individual. De esta manera, se garantiza que ningún trabajador realice de manera obligatoria más de 10 sábados anuales. Los ocho primeros irán al contador de bolsa colectiva.

Habrá sábados bloqueados a la hora de elaborar los calendarios anuales de trabajo. Serán aquellos en los que el fin de semana tenga un festivo el viernes o el lunes, el Sábado Santo y el que corresponda a la semana del festivo principal de Valladolid y Sevilla. Estos días no podrán ser utilizados para trabajar por bolsa con carácter obligatorio.

Los pluses y horas extra tendrán un carácter retroactivo a 1 de enero de 2025. Habrá paga de beneficios consolidada a tablas, actualizándose el importe de 400 euros de dicha paga a partir de 2026 con la subida de convenio que se acuerde para cada año. A sumar 150 euros adicionales para este año y el siguiente.

En las UET, si una persona solicita un día de vacaciones con más de 90 días de antelación este estará preconcebido, siempre y cuando no supere el porcentaje de solicitudes aceptable establecido en cada UET.

Los excesos de jornada del grupo técnico que ficha por la aplicación de registro de jornada que no se puedan gestionar con la flexibilidad diaria se tratarán individualmente con recursos humanos y línea jerárquica para asegurar su disfrute en los cuatro meses posteriores.

En el momento que se revise la política de teletrabajo, buscarán ampliar la posibilidad de desarrollarlo desde distintas ubicaciones, siempre que se cumpla con los mínimos imprescindibles en cuanto a condiciones de trabajo. Los importes económicos respecto a la subida de cada año se actualizarán.

Asimismo, se han comprometido a revisar las dietas de los viajes en misión, en especial los realizados a Kiruna (Suecia) y Granada. Para contemplar las especificidades de este colectivo se incrementarían en 30 euros diarios, según el documento remitido por UGT.

Habrá un nuevo plus de guardia, equivalente a medio festivo, para los trabajadores responsables que tengan a su cargo líneas con turnos especiales y que sean designados para estar pendientes del teléfono y susceptibles de trabajar en fábrica o desde casa el fin de semana o festivo.

Por último, la empresa se ha comprometido a contratar a 200 indefinidos e intentar traer todos los proyectos que presentó en la oferta de julio, después de confirmarse que parte de la producción de uno de los motores en Valladolid se irá para Rumanía.

Desde ahora, la esperanza es que el preacuerdo pueda cerrarse definitivamente. Fuentes sindicales consultadas por este periódico resaltan que "cuanto antes cerremos el tema convenio mucho mejor para que la gente empiece a ver ya tanto económicamente como socialmente los beneficios, que hay muchos".