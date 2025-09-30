Oliver Doblas, nuevo director de tienda de Ikea Valladolid

Ikea ha anunciado este martes el nombramiento de Oliver Doblas como nuevo director de tienda en Ikea Valladolid, con el objetivo de afianzar la propuesta de Ikea en la provincia.

Doblas cuenta con una amplia trayectoria en la compañía de más de 25 años en distintas posiciones en el mercado madrileño relacionadas con la dirección y las ventas, en concreto, en Ikea Alcorcón, Ikea Goya e Ikea Leganés.

Así, en este nuevo rol, Doblas reportará directamente a Alberto Fossati, director de área. Entre sus funciones destaca seguir trabajando en el posicionamiento de Ikea como líder en el mercado del hogar y liderar un proceso de transformación que conecte de manera coherente todos los puntos de contacto Ikea con el cliente.

Además, garantizará una experiencia integrada, fluida y centrada en las necesidades del consumidor.

Ikea Valladolid, con una plantilla de 250 personas, recibió en el último año fiscal más de 2,9 millones de visitantes, contando, tras su remodelación valorada en 8 millones de euros y posterior reapertura, con: el restaurante de Ikea más grande de España, con hasta 700 plazas y un área de exposición de muebles y complementos de 10.000 m2.

Doblas, desde su función, desempeñada hasta ahora por Vesa Hurttila, quien emprende un nuevo camino profesional en Corea, se enfrenta al reto de impulsar la estrategia planteada por la compañía para este año fiscal 26, que arrancó el 1 de septiembre, centrada en el impulso al surtido de alimentación, el menaje de cocina y el diseño de espacios para cocinar y disfrutar momentos.

A su vez, esta nueva incorporación al equipo de la tienda reafirma el compromiso de Ikea con Valladolid, consolidando su visión de crear un mejor día a día para la mayoría de las personas.

Objetivo alineado con su plan de expansión nacional y con otras medidas concretas llevadas a cabo en la zona, como la reciente ampliación de la plantilla del Centro de Atención al Cliente de Valladolid, inaugurado en 2018 y que da servicio a todo el territorio español, en un 28,5%, con 100 nuevas incorporaciones ya cubiertas tras su anuncio el pasado mes de enero.

Además, dentro del plan de reestructuración logística llevado a cabo por Ikea en los últimos años, se impulsó el rol de algunas de sus grandes tiendas como centros logísticos regionales. Una de ellas fue Ikea Valladolid que, además de su propia actividad como tienda, comenzó a surtir también al mercado norte (A Coruña y Asturias), con una inversión de 10 millones de euros.

Un reto "personal y profesional"

"Mi incorporación a Ikea Valladolid supone todo un reto personal y profesional. Trabajaremos en equipo para hacer de la tienda todo un referente en inspiración, diseño democrático y calidad para los vallisoletanos y vallisoletanas. Con la misma ilusión y energía que cuando abrió sus puertas en 2011, pero con una experiencia mejorada", ha comentado Doblas.

El nuevo director de tienda cuenta con una sólida formación en gestión, administración, comercio y marketing; así como una amplia trayectoria en la compañía, que ejemplifica "la apuesta de Ikea por el talento interno y por las oportunidades de promoción".

Dio sus primeros pasos en Ikea Alcorcón, a través de una beca en el departamento de Ventas, donde llegó a ser jefe de departamento durante 7 años. Se trasladó a Ikea Goya en 2018, liderando una de las primeras tiendas urbanas que la compañía sueca abrió en España, hasta que, en enero de 2023, fue nombrado director de Ikea Leganés.