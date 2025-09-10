Ideal Fruits abrirá su primera tienda en el centro de Valladolid: frutos rojos y mucho más para chuparse los dedos

Ideal Fruits nació en el año 1996, en la localidad segoviana de Chañe. Desde el primer día comenzaron a trabajar con el objetivo de ser “grandes especialistas en la producción, comercialización e importación y exportación de frutos rojos”.

Los conocidos como “berries” que abarcan tanto la fresa, como la frambuesa, el arándano, la mora o la grosella, además de los tropicales mango y aguacate y las hortalizas como la zanahoria y el puerro”.

“Con mucha dedicación, ideas innovadoras y compromiso por la calidad, conseguimos, año tras año, ser reconocidos por nuestros clientes”, aseguran desde la marca.

Además, a lo largo de todo este tiempo, gracias a la “capacidad de adaptación de los fundadores para responder a las necesidades del mercado” han logrado experimentar un continuo crecimiento en el sector “llegando a abarcar mercados tanto nacionales como internacionales”.

Ahora, Ideal Fruits abrirá una tienda en Valladolid, concretamente en la calle Pasión número 4, en pleno centro de la ciudad del Pisuerga, muy cerca de la Plaza Mayor. El cartel ya se puede ver en el lugar y los curiosos se paraban ante el escaparate en la mañana de este miércoles, ante la apertura del nuevo establecimiento.

“La apertura es top secret. Abriremos en la calle Pasión, 4, pero no sabemos todavía cuándo se va a proceder a la apertura. Sería la primera tienda física que se abriría”, aseguran fuentes de Ideal Fruits en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Imagen del cartel de Ideal Fruits

Trabajan, cada día, desde la empresa castellano y leonesa para ofrecer “siempre” el “mejor servicio con el mejor producto”, como afirman desde la empresa.

“Nos dedicamos a la producción y comercialización de frutos rojos y diversas hortalizas de calidad”, añaden las fuentes consultadas que no quieren ofrecer más datos sobre la apertura.

Pertenece a Alimentos de Valladolid

La Marca ‘Alimentos de Valladolid. A gusto de todos’ aglutina a los productos agroalimentarios y a las compañías como señal de identidad geográfica y distinto de calidad.

A través de ella se pretende establecer una estrategia de diferenciación y promoción de estos productos y también de los establecimientos de hostelería y comercio minorista de alimentación, que utilizan o venden productos pertenecientes a esta marca.

Ideal Fruits, la marca que abrirá en el centro de Valladolid, está dentro de la marca Alimentos de Valladolid.

Se reconoce así la calidad de unos productos con calidad contrastada y que, cada vez, se pueden disfrutar en más sitios, tanto de la provincia vallisoletana como de fuera de ella.