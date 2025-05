El Dacia Bigster arranca su gira de presentación en Arroyo: motor vallisoletano para conquistar el segmento C-SUV

Las instalaciones de VASA Arroyo han sido el escenario de arranque de la gira de presentación del nuevo Dacia Bigster, el nuevo modelo con motor vallisoletano, el hybrid 155, que pretende conquistar el segmento de los C-SUV en una apuesta de la marca de extender su impacto en su estrategia anunciada en 2021 del nuevo plan Renaulution.

De esta forma, Arroyo de la Encomienda (Valladolid) ha acogido en la mañana de este miércoles un acto que ha contado con la participación del director general de Dacia en España, Laurent Sengenes, el CEO de VASA Arroyo, José Luis López, o el jefe de prensa de la marca en nuestro país, Markel Zabaleta.

Tampoco han querido perdérselo el alcalde de Arroyo de la Encomienda, Sarbelio Fernández, y el regidor de Zaratán y diputado de Promoción Agroalimentaria y Consumo de la Diputación de Valladolid, Roberto Migallón.

El nuevo Bigster destaca por la sensación de robustez y su fuerte presencia, características acentuadas por el frontal vertical y macizo que tanto definen a los SUV. Una gran parrilla negra brillante que define la identidad de los Dacia que se conjuga con un capó horizontal y esculpido pensado para optimizar la visión del conductor.

Este nuevo emblema de la marca Dacia cuenta con unas llantas de aleación de 17 o 18 pulgadas de serie, alcanzando las 19 como opción de acabado superior journey. Precisamente, en los acabados superiores es donde los clientes pueden optar por un bitono (techo de color negro) que realza las líneas, una de las primicias en la marca. Además, se ofrece un nuevo color de carrocería, el azul índigo.

De su interior los diseñadores se han centrado en el espacio, la ergonomía y el confort. Dispone de un salpicadero muy vertical y alto, aumentando el espacio disponible para los pasajeros delanteros. Toda la información sobre la conducción se recoge en un cuadro de instrumentos de 7 o 10 pulgadas, en función de los acabados, y el sistema multimedia se enmarca en una pantalla táctil central de 10,1 pulgadas.

En función de los niveles de acabado, el nuevo Dacia Bigster ofrece tres tipos de consola central para las plazas delanteras. Una baja, otra intermedia y, por primera vez, una alta que añade un reposabrazos con compartimento refrigerado, un cargador por inducción y un amplio espacio de almacenamiento.

Dacia presenta el Bigster en VASA Arroyo

El nuevo modelo busca incluir todo lo que se considera esencial dentro de los clientes del segmento C-SUV a un precio Dacia, que es fiel al posicionamiento 'Best value for money' de la marca. También destaca por ofrecer unas dimensiones interiores generosas, cumpliendo con la exigencia acústica, acabados, o el confort de los asientos, con regulación lumbar del pasajero.

Y es que tanto en la parte delantera como trasera, el Dacia Bigster ofrece la distancia al techo más generosa del segmento, lo que da sensación de espacio amplio y también incluye la mejor longitud para las piernas del segmento a los pasajeros traseros. Para las familias también tiene la ventaja de contar con un maletero de gran volumen de hasta 702 litros bajo la bandeja.

De la misma forma, incorpora YoyClip, el nuevo sistema de accesorios inteligentes de Dacia. Está equipado de serie con 5 puntos de fijación y es posible añadir otros dos adicionales usando el soporte para reposacabezas como accesorio.

El Dacia Bigster cuenta con un motor hybrid 155, fabricado en Valladolid, por primera vez presente en la marca, y que es el primer modelo que se beneficia de la nueva motorización de Renault Group.

Se compone de un motor gasolina de 4 cilindros y 107 CV, dos motores eléctricos - uno de 50 CV y un arrancador/generador de alta tensión -, una batería de 1,4 kWh (de 230 voltios) y una caja de cambios automática que está electrificada.

El nuevo Dacia Bigster

Esta última dispone de cuatro marchas dedicadas al bloque térmico y otras dos al eléctrico. Dicha tecnología combinada es posible por la ausencia de embrague. El hybrid 155 completa la oferta hybrid 140 que equipa el nuevo Dacia Duster y Jogger. Da más potencia, con 15 CV más, más par y una mayor capacidad de remolque.

La frenada regenerativa, asimismo, combinada con la alta capacidad de recuperación de energía de la batería y la eficiencia de la caja de velocidades automática, da hasta un 80% del tiempo de conducción en ciudad en modo totalmente eléctrico, siendo el arranque sistemáticamente 100% eléctrico.

Con el nuevo Bigster, Dacia inscribe su modelo dentro del enfoque de la marca de ofrecer gamas sencillas que convenzan a las necesidades del consumidor. Ofrece tres niveles de acabados, el essential, el expression y la gama superior, el Bigster extreme, dirigido a los amantes de las actividades al aire libre con su techo solar panorámico, barras de techo modulares o un sistema de control de trayectoria en descenso, entre otros accesorios.