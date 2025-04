Alcampo apuesta por comprar como se ha hecho toda la vida para luchar contra el desperdicio alimentario

En el marco de su Plan contra el Desperdicio Alimentario, Alcampo ha reafirmado su compromiso promoviendo la compra a granel como un modelo de consumo más sostenible en todas sus tiendas, una alternativa que permite a sus clientes que compren solo lo que necesitan evitando que, en los hogares, se produzca desperdicio.

Alcampo comenzó a apostar por la compra a granel hace décadas, con un surtido limitado centrado en productos básicos a precios asequibles, como legumbres, arroz, cereales, frutos secos, confitería, pasta alimenticia y café, entre otros.

El punto de inflexión para esta categoría llegó en 2012, en el hipermercado Alcampo Sant Boi, donde se dio un paso clave: ampliar la variedad de productos y orientar la oferta hacia propuestas de mayor valor añadido.

Actualmente, la compañía ofrece más de 800 referencias de productos a granel, incluyendo café, cereales, tés, frutos secos e incluso alimentos para animales. En todos los hipermercados de la compañía a nivel nacional se encuentra disponible la totalidad de las referencias.

Asimismo, en los supermercados se ofrece una cuidada selección de estos productos.

Una apuesta decidida

Con el paso de los años, el crecimiento del número de establecimientos ha ido acompañado de una ampliación progresiva de la oferta a granel, incorporando nuevas categorías de productos.

Entre ellas, destaca la introducción de productos veganos a granel iniciada en el hipermercado de La Orotava, en Tenerife, así como la venta de productos ecológicos y productos congelados, como fruta y verdura a granel en 13 de sus tiendas.

La apuesta por la venta a granel forma parte del plan de acción puesto en marcha con el objetivo de luchar contra el desperdicio alimentario que Alcampo puso en marcha hace años y en el que trabaja día a día en fases de prevención y reacción.

Buenas prácticas

En el marco de la prevención se pone el foco en el control, optimización y mejora de los procesos, así como en la formación y sensibilización de equipos, favoreciendo la realización de pedidos adaptados a las ventas o la aplicación de buenas prácticas en la recepción, almacenamiento, reposición y manipulación de los productos

Alcampo, además, reduce el precio de venta de productos próximos al final de su fecha de caducidad o consumo preferente, ofrece sus propios packs de frutas y verduras, así como otros de Too Good To Go y realiza donaciones a bancos de alimentos.