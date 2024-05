CSIF exige una modificación "urgente" de la ley de libertad sindical: "Se necesita un debate serio porque es anacrónica"

El presidente nacional de Empresa Privada de CSIF, Pedro Pobes, ha hecho un llamamiento a los políticos para que "se siente a reflexionar y debatir seriamente sobre la libertad sindical" y que haya una "modificación urgente de la manera de representar a los trabajadores". En este sentido, lamentaba que no se haya cambiado la Ley Orgánica de Libertad Orgánica Sindical desde el año 85 pese a que ha habido "distintas opciones políticas, partidos, acuerdos de gobierno y mociones de censura".

Así lo ha expresado en la jornada que ha realizado el sindicato independiente dedicada al sector autonómico de la empresa privada. Donde también ha estado acompañado del presidente autonómico de CSIF, Benjamín Castro, y el responsable de Empresa Privada de CSIF Castilla y León, Gregorio Pastor.

Un congreso que se presenta bajo el lema 'de todos por todos' dado que CSIF quiere ampliar su "liderazgo a la empresa privada". Pero, para ello, necesitan este cambio legislativo dado que esa ley es "anacrónica y privilegia por encima de cualquier tipo a dos opciones sindicales". En el caso de CSIF, asegura que tienen "otra manera de representar a los compañeros y entender las relaciones laborales".

"No tiene lógica que en un país de pequeñas y medianas empresas, hasta que no haya más de seis trabajadores, no puedas tener representación. La mayoría no ha tenido elecciones nunca", cuestionaba. Para poner remedio a ello, pedían un Comité de Empresa único en el que se agrupen a todas las empresas con menos de 50 empleados para que "todos puedan votar".

Otra de las reivindicaciones que han planteado es que se baje el porcentaje necesario para ser el sindicato más representativo, que actualmente se fija en el 10% y quieren reducirlo a la mitad. "En función pública, un delegado cuesta más de 1.000 votos y en una empresa sólo seis. Queremos un cómputo serio de los delegados, que sea realista e igualitario", sostenía.

En definitiva, todas las reivindicaciones llevan a una representación sindical "serie y actualizada al siglo XXI". Otro de los asuntos que ha tratado Pobes ha sido la reducción de la jornada. Entienden que hay un "problema de productividad en España" y que la reducción a ocho horas ya se produjo en 1919 y la reducción a 40 horas con Felipe González: "Han pasado más de 40 años, el avance tecnológico permite un ajuste de jornada. Una de las principales reivindicaciones de los trabajadores tiene que ver con los derechos conciliatorios".

Una jornada en la que, según ha explicado Benjamín Castro, se dan cita más de 100 delegados que representan a las empresas de Castilla y León con el fin de "debatir sobre su estado y el panorama socioeconómico de la Comunidad". Del mismo modo, añadía que tienen la "obligación" de ofertar a los miles de trabajadores un sindicato "moderno, transparente y alejado de consignas políticas".

Asimismo, aclaraba que el sueldo medio en Castilla y León es de 1.621 euros brutos y que los salarios son "excesivamente bajos". Dado que si fuésemos a la moda, que es el común de todos, "no llegarían a los 1.000 euros brutos". Motivo por el cual afirma que "pelearán en la negociación colectiva".

Por otro lado, el responsable de Empresa Privada de CSIF Castilla y León, Gregorio Pastor, ha ensalzado que en estos cuatro años han incrementado un "20% en delegados y un 30% en afiliación". El sindicato apuesta por el "tejido empresarial" y aboga porque estas sean "competitivas". Un evento en el que estarían algunos de los empresarios de las grandes empresas castellanas y leonesas, así como jefes de recursos humanos.