Inversores y empresas buscan en CylHub Burgos las mejores startups para invertir

Lo hicieron antes visionarios como Vincent Rosso (fundador de BlaBlaCar) u Oscar Pierre y Sacha Michaud cuando vieron la oportunidad de ampliar el producto de la venta de comida a domicilio y crearon en 2015 la startup Glovo que hoy es uno de los unicornios (aquellas cuyo valor en ronda de inversión supera los 1.000 millones de euros) con sello español. La idea es crear el escenario y las condiciones necesarias para que ahora puedan hacerlo también los emprendedores de Castilla y León.

Las startups han llegado para quedarse y para ampliar las posibilidades de emprendimiento y de perfiles laborales que ni se conocen aún que serán imprescindibles el día de mañana. ¿Por qué? Porque se trata de un ecosistema empresarial disruptivo que encuentra nuevos productos que mejoran la vida de la gente. No en vano, el valor de esta economía se ha multiplicado por cinco desde 2015 hasta alcanzar los 46 billones de euros, según el informe Spanish Tech Ecosystem.

La mayor parte de estas startups están en Madrid, Valencia, Málaga o Barcelona, pero en Castilla y León el hub de emprendimiento CyL-Hub, liderado por Emilio Corchado, ha conseguido que esta Comunidad inicie también su escalada en este ámbito para proporcionar un entorno de encuentro, inversión e intercambio de ideas que permita a los jóvenes que tienen una idea disruptiva estrechar lazos con otros que creyeron en sus propios proyectos antes, así como con empresas y business angels que pongan encima de la mesa la financiación necesaria parar dar el salto y emprender.

Cada vez son más las empresas, inversores y jóvenes que consiguen contactar a través de CylHub

La próxima cita es en Burgos. Con un presupuesto de 1,3 millones de euros procedentes de los fondos Next Generation y canalizados por la Junta de Castilla y León a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo que dirige Mariano Veganzones, este evento se convertirá en la más importante cita de emprendimiento e inversión de toda Castilla y León durante los días 30 de noviembre y 1 de diciembre próximos.

El objetivo está claro: que las más de 30 startups que participan conecten con las empresas e inversores que acuden a este evento para conseguir financiación y clientes. De hecho, uno de los más destacados actividad comercial angels de este ecosistema, René de Jong, ha confirmado que también asistirá a este encuentro. Un inversor que estudia nuevos proyectos para invertir en ellos, lo que permite a estos emprendedores convertir su idea en algo real.

De la treintena de startups que ya han confirmado su participación, destacan Kampanera, Vidext, Xymbot Digital Solution, M2 Sensors, Orgullo Rural, Genyus School, Allswers, H2CYL, Doti, Oriri, Universo Driada Vida, Sparkles, TTTT, H2M Hidrógeno Manufacturado, Ubiquo TV, IOThing o BeAmbassador, entre otras.

Empresas nacionales de primer nivel que buscan ideas nuevas

Los nombres propios que asistirán a este evento de CylHub ponen de manifiesto la importancia que ha ido adquiriendo este proyecto para que Castilla y León no pierda el tren del emprendimiento digital. Un proyecto que acelere la recuperación económica de la Comunidad a través de la creación de empleo, la transición ecológica, la cohesión social y territorial, la digitalización y la igualdad de oportunidades.

Las actividades de CylHub Burgos arrancan el 30 de noviembre en el salón de actos de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Burgos (UBU), continuarán el 1 de diciembre en el Edificio Fórum Evolución-Palacio de Congresos de Burgos

Más de 60 ponentes participarán en este encuentro emprendedor, entre los que destacan el cofundador de BlaBlaCar, Vicent Rosso; el CEO de Enisa, José Bayón; Paco Hevia, director corporativo de Gullón; José Zudaire, director general de Spaincap; Félix Barrio, director general de Incibe; José María Blasco, director de Infraestructuras, Sanidad y TIC de ICEX España-Exportación e Inversiones; Andrés Hernando, CEO de Hiperbaric; Victoria Mata, directora de Investigación de Grupo Antolín; David Sánchez, director de Innovación de Gonvarri; Ester Porras, directora de Ingeniería y Tecnología de Aciturri, así como Gabriel Torres, director de Pascual Innova de Pascual.

Empresas de primer orden que acuden no sólo para exponer su know how sino, además, para encontrar ideas nuevas que mejoren sus negocios en una carrera sin tregua hacia la máxima satisfacción del cliente final y su fidelización.

Al evento acudirá también una nutrida representación institucional encabezada por el consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones; así como la directora general de Economía Social y Autónomos de la Junta de Castilla y León, Emma Fernández; el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa; el vicealcalde de Burgos y presidente de Promueve Burgos, Vicente Marañón; el director general de la Fundación Caja de Burgos, Rafael Barbero; el presidente de la Diputación de Burgos, César Rico; el vicepresidente de la Diputación, Lorenzo Rodríguez; el vicerrector de Relaciones con la Empresa y Resiliencia de la Universidad de Burgos, Gonzalo Salazar; la diputada del Congreso por Palencia, Mila Marcos o la presidenta del Consejo de Administración de la Universidad Isabel I, María Jesús Cuéllar.

Las inscripciones para asistir a este evento se pueden tramitar pinchando en los siguientes enlaces:

Registro Startups al evento de Burgos: https://cyl-hub.eu/registro-startup-burgos/

Registro de asistentes:

https://www.eventbrite.es/e/entradas-cyl-hub-burgos-293704727747 - Registro gratuito.

Registro de asistentes online:

https://www.eventbrite.es/e/entradas-cyl-hub-burgos-293704727747

