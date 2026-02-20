Castilla y León tardará entre 40 y 45 años en acabar con la brecha salarial entre mujeres y hombres

La secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGTCyL, Victoria Zumalacárregui, y el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral, Alberto Miguel, con motivo del Día por la Igualdad Salarial que se celebra el 22 de febrero, analizan la evolución de la “brecha salarial” y cómo está afectando a las mujeres trabajadoras de Castilla y León. Miriam Chacón / ICAL .

UGT en Castilla y León ha cifrado en “entre 40 y 45 años” acabar con la brecha salarial en la Comunidad, donde se ha corregido un 5% en 15 años hasta que ha llegado al 15,5%, como ha confirmado ala secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGTCyL, Victoria Zumalacárregui Suárez.

Junto a ella ha estado el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral y Salud Laboral del sindicato, todo con motivo de la celebración del Día de la Igualdad Salarial.

Esos datos reflejan que “aunque la brecha salarial sigue siendo elevada, continúa descendiendo en los últimos años” hasta situarse en 2023 en el 15,56% en Castilla y León. La comunidad ha experimentado un descenso porcentual del 2,44% mientras que en el conjunto del país ha sido del 1,35%.

Según han manifestado la secretaria de Igualdad y Políticas Sociales de UGTCyL, Victoria Zumalacárregui, y el vicesecretario general de Política Sindical y Salud Laboral, Alberto Miguel, en este descenso ha influido decisivamente las sucesivas subidas del SMI desde 2018. Así, los datos indican un descenso en la brecha nacional del 5,67% entre 2018-2023, mientras que en Castilla y León ha sido un 7,34%. Hay que tener en cuenta que, gracias a la presión de los sindicatos, la subida del SMI en los últimos ocho años ha sido del 66%, pasando de algo más de 700 euros hasta los 1221 de este año.

Para Alberto Miguel esto es así porque el SMI tienen un mayor efecto en los salarios de la comunidad debido a que son más bajos que en el resto del país y a que el mercado laboral se encuentra muy segregado, tanto vertical como horizontalmente, por razón de género. Además, existe una mayor concentración de mujeres trabajando con contratos precarios.

Sin embargo, ambos coinciden en que, siguen sin equilibrarse los salarios medios habiendo una diferencia entre ambos sexos de 4.256 euros anuales. Esto significa que las 401.000 mujeres asalariadas en Castilla y León, en conjunto, dejaron de percibir unos 1.710 millones de euros. Por otra parte, hay que tener en cuenta que en la comunidad autónoma las mujeres siguen concentrándose en el espectro de salarios más bajos, ya que son 42 mujeres de cada 100 las perceptoras del SMI frente a 27 hombres de cada 100.

Otro de los datos revelados en el informe resulta especialmente preocupante para el sindicato, y es la reducción artificial que se observa en el nivel alto de ocupación. Así, la reducción de esta brecha salarial del 15% al 9,5% se debe a que en 2023 más de 9.500 mujeres altamente cualificadas abandonaron Castilla y León porque “el modelo laboral de la comunidad no garantiza oportunidades, estabilidad ni salarios dignos para las mujeres”.

Al mismo tiempo, para Zumalacárregui hay un dato que “debería avergonzar a cualquier responsable político”, y es que, al ritmo actual, Castilla y León tardará entre 40 y 45 años en eliminar la brecha salarial entre mujeres y hombres “y corregir una injusticia que debería estar ya erradicada”.

Por eso, entre otras medidas, Alberto Miguel ha señalado la revisión del uso excesivo que se hace del contrato a tiempo parcial, que penaliza a muchas mujeres a vivir precariamente y envejecer en condiciones de pobreza y la modificación de la norma que permite absorber y compensar los complementos salariales en las subidas del SMI porque provoca que todas las mujeres que cobran el SMI lleven años con el salario congelado. Además, es imprescindible la aplicación del principio de igualdad retributiva entre hombres y mujeres por trabajo de igual valor.

Por su parte, Victoria Zumalacárregui ha afirmado que “la brecha salarial es el resultado de decisiones políticas, empresariales, sociales y de la falta de medidas contundentes para corregirla”. En este sentido, y ante las elecciones autonómicas del 15M, han exigido a los partidos políticos que aspiran a gobernar su compromiso para defender y reforzar las políticas de igualdad, garantizar la transparencia salarial en todas las empresas, proteger los planes de igualdad y la negociación colectiva, además de blindar los servicios públicos que permiten conciliar y trabajar y, por último, combar la precariedad, que tiene rostro de mujer.

Para concluir, ambos responsables de UGT Castilla y León han aseverado que “la igualdad salarial entre mujeres y hombres no es un capricho ni un debate ideológico, es un derecho constitucional y una condición imprescindible para que esta comunidad avance. No podemos esperar 45 años para que las mujeres de Castilla y León cobren lo que les corresponde”.