Consulta las 108 nuevas ofertas de empleo en Castilla y León

Como cada miércoles, el Ecyl ha publicado su Boletín de Empleo de Castilla y León. Estas son las 108 nuevas ofertas de trabajo en la Comunidad:

NUEVO Educador/a medioambiental en Soncillo-Valle de Valdebezana (Burgos)

NUEVO Gerocultor/a para Pedrosa de Valdeporres (Burgos)

NUEVO 2 Técnicos/as de instalación de barril de cerveza para León

NUEVO Comercial internacional de comida animal para países árabes y Europa (Palencia)

NUEVO Auxiliar de enfermería en Geriatría en Herrera de Pisuerga (Palencia)

NUEVO Auxiliar de Ayuda a domicilio en Itero de la Vega (Palencia)

NUEVO Director-a de residencia de mayores en Salinas de Pisuerga (Palencia)

NUEVO Gerocultor/a para residencia en Escurial de la Sierra (Salamanca)

NUEVO Trabajador de ganadería brava en Tejeda y Segoyuela (Salamanca)

NUEVO Programación, Mecatrónica, Inteligencia Artificial para "Programa Investigo" (Segovia)

Enfermeros/as para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

Enfermeros/as para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

NUEVO Instalador de fibra óptica y almacenero en Soria

Técnico/a de Farmacia o Laboratorio en Soria

NUEVO Oficial de Mantenimiento en Mojados (Valladolid)

NUEVO Auxiliar de Geriatría para Residencia en Mojados (Valladolid)

NUEVO 2 Auxiliares de Geriatría en Canalejas de Peñafiel (Valladolid)

NUEVO Fisioterapeuta en Canalejas de Peñafiel (Valladolid)

NUEVO Enfermero/a para residencia de mayores en Canalejas de Peñafiel (Valladolid)

Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECYL

Auxiliar Administrativo/a en Ayto. de Las Navas del Marqués (Ávila)

Bolsa de Técnico/a de Turismo en Ayto. de Aranda de Duero (Burgos)

Responsable de ETAP, Calidad y Medio Ambiente en Ayto. de Burgos

Guarda del Cementerio para Ayto. de Burgos

NUEVO Bolsa de empleo de Auxiliar administrativo para el Ayuntamiento de Burgos

NUEVO Bolsa de empleo de Trabajador/a social para el Ayuntamiento de Burgos

Responsable de Nuevas Tecnologías e Innovación en Ayto. de Burgos

Veterinario/a para Ayto. de Burgos

Oficial de Servicios Múltiples para Ayto. de Trespaderne (Burgos)

NUEVO Profesor/a de cerámica y bolsa de empleo para el Ayto de Valle de Mena (Burgos)

NUEVO Profesor/a de informática y bolsa para el Ayto de Valle de Mena (Burgos)

NUEVO Profesor/a de música, especialidad guitarra para el Ayto de Fabero (León)

9 Policías Locales para Ayuntamiento de León

NUEVO 10 Bomberos para el Ayuntamiento de León

Bolsa de Personal Subalterno para Ayto. de Ponferrada (León)

Técnico/a de Turismo para el Ayto. de Villablino (León)

Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales para Diputación de Palencia

NUEVO Auxiliar de biblioteca para el Ayto de Venta de Baños (Palencia)

Personal de colaboración de gestión para el Centro de Láseres Pulsados (Salamanca)

Peón de limpieza (con discapacidad) para Ayto. de Villamayor (Salamanca)

Proceso de estabilización de empleo temporal en Ayto. de Villamayor (Salamanca)

NUEVO Bolsa de Operario-Acomodador/a de teatro "Juan Bravo" (Segovia)

10 Bomberos-Conductores para Diputación de Soria

Bolsas de empleo para el Ayto. de Aldeamayor de San Martín (Valladolid)

NUEVO Bolsa de empleo de Arquitecto/a para el Ayto de Medina del Campo (Valladolid)

NUEVO Bolsa de empleo de Profesor/a de guitarra para el Ayto de Medina del Campo (Valladolid)

NUEVO Interinidad de Secretaría-Intervención para el Ayto de Melgar de Abajo (Valladolid)

Intendente de la Policía Municipal para Ayto. de Valladolid

NUEVO Bolsa de Electromécanico para AUVASA (Valladolid)

NUEVO 2 Técnicos de educación y cultura (y bolsa) para la Diputación de Valladolid

NUEVO Terapeuta ocupacional (y bolsa) para la Diputación de Valladolid

NUEVO Técnico/a superior de prevención, especialidad higiene industrial (y bolsa) para la Diputación de Valladolid

NUEVO Bolsa de empleo de Técnico/a de gestión de proyectos "next generation" para la Diputación de Valladolid

NUEVO Bolsa de Técnico/a de Proyectos Europeos "Next Generation" en Diputación de Valladolid

NUEVO 7 Técnicos de administración general para la Diputación de Valladolid

NUEVO Secretaría-Intervención para el Ayto de Villafrechós (Agrupación) (Valladolid)

NUEVO Responsable de instalaciones deportivas (y bolsa) para el Ayto de Villanubla (Valladolid)

NUEVO Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto. de Villafrechós (Valladolid)

Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA.

Conductor de camión en Alemania

Draughtsperson in Malta

ITC vacancies (Malta)

Entomology Junior scientist in Spain

"Work in Lapland" (tourism and industry), Online free European Job Day

EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

Comercial de seguros sanitarios para Ávila

Conductor/a repartidor/a para Ávila

Operario/a con FP superior para Ávila

Técnico/a de laboratorio alimentación en Ávila

Carnicero/a para Burgos

Gerocultor/a para Burgos

Técnico/a de mantenimiento PCI para Burgos

Técnico/a auxiliar de mantenimiento para Miranda de Ebro (Burgos)

10 Repartidores de paquetería para León

Enfermero/a para León

Ingeniera/o de diseño mecánico de maquinaria para León

Vendedor/a para León

Ingeniero/a de proyectos químicos para León

Ayudante obrador pastelería para Astorga (León)

Orientador/a laboral prospector/a de empleo para Palencia

2 Peones/as de alimentación para Dueñas (Palencia)

10 Operarios/as de automoción para Venta de Baños (Palencia)

Técnico/a de Mantenimiento Electromecánico/a para Venta de Baños (Palencia)

15 Electricistas industriales para Salamanca

2 Oficial electricista para Salamanca

Analista programador/a para Salamanca

Técnico/a reparación maquinaria industrial para Villares de la Reina (Salamanca)

Técnico/a Superior PRL para Segovia

2 Ingenieros/as Agrónomos/as - Técnico Agrícola para Coca (Segovia)

3 Administrativos/as - back office para Cuéllar (Segovia)

Especialista en limpieza para Fuentepelayo (Segovia)

2 Técnicos/as de mantenimiento eólico para Soria

Cocinero/a con discapacidad para Soria

Encargado/a de tienda para Soria

2 Peones/as ganaderos/as para Langa de Duero (Soria)

2 Proyectistas mecánicos/as para Valladolid

Auxiliar de tráfico para Valladolid

Consultor/a servicios smart mobility/smart city para Valladolid

Proyectista mecánico/a para Valladolid

Técnico/a microinformática para Valladolid

Administrativo/a contable para Cistérniga (Valladolid)

4 Carretilleros/as - Operarios/as de producción para Zamora

4 Maquinistas industria alimentaria para Zamora

Técnico/a de animación sociocultural para Zamora

50 Operarios/as de fábrica para Toro (Zamora)

Ofertas de empleo en la prensa regional

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (I)

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (II)

