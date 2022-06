Consulta las más de 150 ofertas de empleo disponibles en Castilla y León

Consulta todas las ofertas disponibles publicadas en el Boletín de Empleo del Ecyl en Castilla y León a continuación:

Formadores para el Catálogo de Expertos Docentes 2022 en Burgos

NUEVO Ayudante de Cocina para restaurante en Posada de Valdeón (León)

NUEVO Ayudante de Cocina para restaurante en Riaño (León)

NUEVO Camarero-a en Aguilar de Campoo (Palencia)

NUEVO Instalador de calefacción, fontanería y gas en Aguilar de Campoo (Palencia)

NUEVO Camarero-a en Cervera de Pisuerga (Palencia)

Auxiliar de Geriatría en Cisneros (Palencia)

NUEVO Mecánico-a de vehículos en Herrera de Pisuerga (Palencia)

NUEVO Electricista - Instalador fotovoltaica en Palencia

Oficial o aprendiz de Carpintería Metálica en Palencia

NUEVO Comercial para academia de formación en Palencia

Conductor de Autobús en Palencia

NUEVO Electromecánico industrial o mecánico, en Palencia

NUEVO Encargado/a de turno para estación de servicio en Santillana de Campos (Palencia)

Enfermeras/os en la provincia de Palencia

NUEVO Encargado/a de Secadero y Bodega de jamones en Guijuelo (Salamanca)

NUEVO Socorrista-Monitor/a Deportivo en Guijuelo (Salamanca)

NUEVO Fisioterapeuta para residencia en Linares de Riofrío (Salamanca)

NUEVO Terapeuta Ocupacional para residencia en Linares de Riofrío (Salamanca)

NUEVO Analista de Datos-Machine Learning, en Segovia

Traductor/a de Ucraniano en Abejar (Soria)

Conductor de maquinaria forestal en Almarza (Soria)

Farmacéutico/a en Almazán (Soria)

Conductor/a camión en Almazán (Soria)

NUEVO Vendedor/Expendedor de combustible en El Burgo de Osma (Soria)

NUEVO Conductor/a de autobús para la linea Madrid-Aranda y Madrid-Burgo de Osma (Soria)

Persona de Mantenimieto de Granja de Porcino en Langa de Duero (Soria)

Técnico de instalaciones mecánicas en Ólvega (Soria)

Peones Agrícolas en Olmillos-San Esteban de Gormaz (Soria)

Oficial de Carpintería en San Esteban de Gormaz (Soria)

Asistente Domiciliario en la zona de San Esteban de Gormaz (Soria)

NUEVO Farmacéutico/a en Soria

Albañil oficial de primera en Soria

Administrativo/a para Gestoría en Soria

Fisioterapeuta pediátrico en Soria

Ayudante de camarero/a en Soria

Vigilante de control de obra en Torralba del Moral (Soria)

NUEVO Topógrafo de Campo en tramo de línea férrea Soria-Torralba (Soria)

Camarero/a de Pisos en Yanguas (Soria )

NUEVO Asistente Domiciliario en Zayuelas (Soria)

Enfermeros/as para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

NUEVO Médico/a para residencia de mayores en Peñafiel (Valladolid)

NUEVO Gestor de casos de valoración inicial a personas dependientes, en Benavente (Zamora)

NUEVO Camarero/a de Pisos o Personal de Limpieza en Galende (Zamora)

NUEVO Cocinero/a y Camarero/a en Villalpando (Zamora)

NUEVO Conductor de tráiler para ruta nacional desde Villalpando (Zamora)

NUEVO Geólogo/a en Zamora

NUEVO Analista de Laboratorio / Operador de Densidad, en Zamora

Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECyL

Bolsa de Trabajador Social en la Junta de Castilla y León

Bolsa de personal de servicios en la Junta de Castilla y León

NUEVO 106 Administrativos/as para la Junta de Castilla y León

NUEVO 2 Ayudantes de Biblioteca para la Junta de Castilla y León

NUEVO Conductor/a en el Ayto. de El Tiemblo (Ávila)

NUEVO 4 Peones manguerista en Ayto. de El Tiemblo (Ávila)

NUEVO 2 Taquilleros/as en Ayto. de El Tiemblo (Ávila)

NUEVO Técnico/a de Turismo en Ayto. de El Tiemblo (Ávila)

3 Vigilantes de instalaciones en Ayto. de El Tiemblo (Ávila)

Técnico/a de Turismo y comunicación en Ayto. de Las Navas del Marqués (Ávila)

Oficial 1ª soldador-cerrajero en Ayto. de Aranda de Duero (Burgos)

Oficial 1ª de fontanería en Ayto. de Aranda de Duero (Burgos)

3 Investigadores/as postdoctorales para CNIEH en Burgos

Bolsa de Limpiador/a para Ayto. de Briviesca (Burgos)

NUEVO Bolsa de Operario/a de servicios múltiples en Ayto. de Valle de Mena (Burgos)

NUEVO Administrativo/a dinamizador/a en Ayto. de Villasur de Herreros (Burgos)

Técnico/a de Grado Medio de Gestión Económica en Ayto. de Astorga (León)

Técnico/a de Grado Medio de Gestión Jurídica en Ayto. de Astorga (León)

NUEVO Interinidad de administrativo/a en Ayto. de Candín (León)

2 Oficiales 1ª Electricistas en la Diputación de León

NUEVO 2 Oficiales 1ª en Ayto. de Aguilar de Campoo (Palencia)

NUEVO 2 Monitores/as de ocio y tiempo libre en Ayto. de Carrión de los Condes (Palencia)

2 Socorristas para Ayto. de Castrillo de Don Juan (Palencia)

Peón limpiador/a en Ayto. de Castrillo de Don Juan (Palencia)

Oficial de 2ª Jardinero-Enterrador para el Ayto de Dueñas (Palencia)

NUEVO 2 Auxiliares administrativos/as en Ayto. de Villamuriel de Cerrato (Palencia)

2 Socorristas en Ayto. de Villoldo (Palencia)

3 Administrativos/as para Ayto. de Ciudad Rodrigo (Salamanca)

3 Socorristas para Ayto. de La Fuente de San Esteban (Salamanca)

Bolsa de Operario/a de Servicios Múltiples en Ayto. de Terradillos (Salamanca)

NUEVO Interinidad de Secretaría-Intervención en Comunidad de Villa y Tierra de Cuéllar (Segovia)

2 Técnicos/as Aux. de Informática para Diputación de Segovia

2 Socorristas acuáticos para Ayto. de Berlanga de Duero (Soria)

NUEVO Monitor/a socio-deportivo en Ayto. de Covaleda (Soria)

NUEVO 2 Socorristas/Taquilleros en Ayto. de Los Rábanos (Soria)

Interinidad de Técnico/a Medio de Gestión de Tesorería en Ayto. de Arroyo de la Encomienda (Valladolid)

NUEVO Auxiliar administrativo/a CEAS en Ayto. de Serrada (Valladolid)

Bolsa de Auxiliar de Régimen Interior para Diputación de Valladolid

Proceso de reducción de la temporalidad en Universidad de Valladolid

NUEVO Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto. de Villalar de los Comuneros (Vallladolid)

NUEVO Proceso de reducción de la temporalidad en Ayto. de Espadañedo (Zamora)

Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA.

EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

Euroguidance webinars on guidance for refugees - Recording now available

Programas Académicos y Ciclos Formativos: Estudios y Trabajo (Chipre)

Agente de Rampa de Aeropuertos (Alemania)

Childcare Professional (Palma de Mallorca - España)

Customer Support Service with Dutch and English (Tenerife - España)

Nuclear Physicist (Francia)

Childcare Professionals (Irlanda)

Pipe Layers & Ground Workers - Construction (Irlanda)

Site Supervisors and Site Engineers (Irlanda)

Bus Drivers (Italia)

Fontanero con inglés básico (Noruega)

Software Engineers (Noruega)

Chefs and Waiting Staff (Suecia)

Carretillero/a mozo/a de almacén para Ávila

Vendedor/a para Ávila

2 Gruistas para Arévalo (Ávila)

Terapeuta ocupacional para Sotillo de la Adrada (Ávila)

Administrativo/a de RRHH y contrataciones en Burgos

Mecánico/a montador/a de neumáticos en Burgos

Personal de conducción de autobuses en Burgos

Repartidor /a - almacenero/a para Burgos

Responsable de almacén agrícola en Burgos

Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales para Burgos

Monitor/a de Ocio y Tiempo Libre en Melgar de Fernamental (Burgos)

Fisioterapeuta para Miranda de Ebro (Burgos)

Terapeuta ocupacional para León

Mecánico/a oficial de primera para Santovenia de la Valdoncina (León)

Ingeniero/a en Química Industrial para Toral de los Vados (León)

Operarios/as producción industrial para Toral de los Vados (León)

Técnico/a de mantenimiento industrial para Toral de los Vados (León)

15 Chapistas para Valencia de Don Juan (León)

3 Camareros/as y 1 ayudante de cocina para Palencia

Administrativo/a apoyo programa para el empleo en Palencia

Auxiliar administrativo/a control de stocks para Palencia

Instalador/a de paneles solares para Palencia

Operario/a de producción para Palencia

Operario/a de fábrica para Dueñas (Palencia)

50 Dependientes/as de tienda para Salamanca

Asesor/a de servicio vehículos industriales para Salamanca

Auxiliar de ayuda a domicilio - gerocultor/a para Salamanca

Técnico/a superior de PRL para Salamanca

Farmacéutico/a adjunto/a para Segovia

Técnico/a de información para Segovia

Carretilleros/as para Cuéllar (Segovia)

Gerocultor/a para Cuéllar (Segovia)

Administrativo/a de planta para San Martín y Mudrián (Segovia)

Ingeniero/a en electricidad para Soria

Limpiador/a para Soria

Personal de supermercado para Soria

Técnico/a de calderas para Soria

Personal de supermercado para Burgo de Osma (Soria)

Gruista en Valladolid.

Ingeniero/a de insdustrialización de componentes electromecánicos para Valladolid

3 Ingenieros/as de producto automoción para Valladolid

20 Operarios/as automoción carnet carretillero para Valladolid

Bodeguero/a en Rueda (Valladolid)

10 Socorristas para Sardón de Duero (Valladolid)

50 Dependientes/as de tienda para Zamora

Técnico/a soporte IT para Zamora

Gestor/a de caso para la comarca de Aliste (Zamora)

Gestor/a de caso para la comarca de Sayago (Zamora)

Ofertas de empleo en la prensa regional

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (I)

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (II)

