¿Buscas trabajo? Estas son las 147 ofertas de empleo disponibles en Castilla y León

Estas son todas las ofertas publicadas en el Boletín de Empleo del Ecyl publicadas este miércoles:

Formadores para el Catálogo de Expertos Docentes 2022 en Burgos

NUEVO Camarero/a en León

NUEVO Jardinero/a con discapacidad en Navatejera (León)

NUEVO 2 Camareros/as en Oceja de Valdellorma (León)

NUEVO Mecánico del automóvil en Ponferrada (León)

NUEVO Dependiente de recambios de automóvil en Ponferrada (León)

NUEVO Enfermero/a en San Felismo (León)

NUEVO Cocinero/a en Vega de Valcarce (León)

NUEVO Comerciales en Aguilar de Campoo (Palencia)

NUEVO Camarero-a en Cervera de Pisuerga (Palencia)

Terapeuta Ocupacional en Cervera de Pisuerga (Palencia)

NUEVO Técnico de emergencias sanitarias en Palencia

NUEVO Ayudante de Carpintería en Palencia

NUEVO Dependienta de lencería en Palencia

NUEVO Enfermero/a en Vañes (Palencia)

Enfermeras/os en la provincia de Palencia

Médicos/as en la provincia de Palencia

NUEVO Oficiales de despiece en sala para Fuentes de Béjar (Salamanca)

NUEVO Camareros/as y Cocinero/a en zona de Guijuelo (Salamanca)

NUEVO Panadero en Guijuelo (Salamanca)

NUEVO Auxiliar de enfermería para residencia de ancianos en Beleña (Salamanca)

NUEVO Conductor de camíon tráiler para empresa sector cárnico en Guijuelo (Salamanca)

NUEVO Operario de Despiece para fábrica de embutidos en Tabanera la Luenga (Segovia)

Terapeuta Ocupacional en Almarza (Soria)

Pintor/a de vehículos turismos en Almazán (Soria)

Cocinero/a, Ayudante de Cocina y Camarero/a en Garray (Soria)

2 Oficiales Albañil en Lubia (Soria)

Encargado de Obra en Lubia (Soria)

Camarero/a en Matalebreras (Soria)

Conductor de tráiler frigorífico para ruta internacional en Ólvega (Soria)

NUEVO Oficial Fontanero en San Leonardo de Yagüe (Soria)

NUEVO Farmacéuticos/as en Soria y Monteagudo de las Vicarías (Soria)

Administrativo/a para Gestoría en Soria

Gerocultores/as en el ámbito de la provincia de Soria

Enfermero/a para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

NUEVO Mozo de almacén - Carretillero en Benavente (Zamora)

NUEVO Mozo de almacén en Benavente (Zamora)

NUEVO Cocinero/a, Camareros/as y Camarero/a de piso, en Padornelo (Zamora)

NUEVO Docente de "Actividades de conservación y mejora de montes", en Puebla de Sanabria (Zamora)

NUEVO Electricista en Toro (Zamora)

NUEVO Personal de limpieza y Camareros/as en Vigo de Sanabria (Zamora)

NUEVO Camarero/a en Villalpando (Zamora)

Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECyL

NUEVO Ingeniero/a Superior (Agrónomo) para JCYL (Castilla y León)

NUEVO Ingeniero/a Superior Industrial para JCYL (Castilla y León)

NUEVO Ingeniero/a Técnico/a (Industrial) para JCYL (Castilla y León)

NUEVO Inspector/a de Campo para JCYL (Castilla y León)

NUEVO Bolsa de Monitor/a de Deporte para Ayto. de Arenas de San Pedro (Ávila)

Bolsa de Monitor/a infantil para el Ayto de Arenas de San Pedro (Ávila)

Bolsa de Gestor/a turístico, cultural y de patrimonio para Ayto de Arévalo (Ávila)

2 plazas y bolsa de Vaquero/a-Tractorista para la Diputación de Ávila

3 y bolsa de Vigilante de Vias y Obras en Diputación de Ávila

NUEVO Aux. Administrativo/a para Ayto. de Madrigal de las Altas Torres (Ávila)

NUEVO Bolsa de Bombero/a para Ayto. de Aranda de Duero (Burgos)

NUEVO Bolsa de Peón de Limpieza para Ayto. de Valle de Mena (Burgos)

NUEVO Peones de mantenimiento para Ayto. de Castrocontrigo (León)

NUEVO Administrativo/a para Ayto. de La Bañeza (León)

NUEVO Técnico/a de Prevención de Riesgos Laborales para CIUDEN en León

NUEVO Técnicos/as de Ciberseguridad en el Incibe (León)

8 plazas y bolsa de Técnico/a de Administración General para Ayto de León

40 plazas y bolsa de Bombero/a en Diputación de León

Peón de Limpieza en Ayto. de San Cristóbal de la Polantera (León)

Interinidad de Aux. Administrativo para Ayto. de Val de San Lorenzo (León)

Bolsa de Maestro/a educación infantil para el Ayto de Vega de Espinareda (León)

1 plaza y bolsa de Limpiador/a para el Ayto de Guardo (Palencia)

NUEVO Bombero-Conductor para Ayto. de Palencia

4 plazas de Conductor/a-Maquinista para la Diputación de Palencia

NUEVO Interinidad de Ingeniero/a de Caminos para JCYL en Palencia

NUEVO Bolsa de Arquitecto/a Técnico para Diputación de Salamanca

Operario/a de Servicios Múltiples en Ayto. de Samboal (Segovia)

Interinidad de Médico/a en el Servicio Territorial de Sanidad de Segovia

1 y bolsa de Administrador/a de residencia de mayores en Agreda (Soria)

NUEVO Interinidad de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas para JCYL en Soria

NUEVO Trabajador/a Social para Ayuntamiento de Valladolid

NUEVO Bolsa de Técnico/a Medio de Parques y Jardines para Ayto. de Valladolid

NUEVO Interinidad de Ingeniero/a de Caminos para JCYL en Valladolid

NUEVO Interinidad de Ingeniero/a Técnico/a de Obras Públicas para JCYL en Valladolid

NUEVO Interinidad de Ingeniero/a de Telecomunicaciones para JCYL en Valladolid

Limpiador/a en Ayto. de Santa Cristina de la Polvorosa (Zamora)

1 plaza y bolsa de Técnico/a medio en informática para el Ayto de Toro (Zamora)

1 y bolsa de Auxiliar de Biblioteca en Ayto. de Zamora

1 y bolsa de Peón de Jardines en Ayto. de Zamora

2 y bolsa de Oficial 1ª de Obras en Ayto. de Zamora

2 y bolsa de Peón de obras en Ayto. de Zamora

NUEVO Bolsa de empleo de Técnico/a-Ayte investigación para el Banco de España

Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA

EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

Job fair "Work in Danish Restaurants and Hotels"

Social and Healthcare Assistants (Dinamarca)

Country Manager (Barcelona - España)

Desarrollador/a PHP (España)

Ingeniero Electrónico (Gerona - España)

Jefe de Restaurante (Cervera de Pisuerga - Palencia España)

Mechanical Designer (Italia)

ICT Specialists (Malta)

Proceso de selección de Hostelería (Suecia)

Enfermera/o para Ávila

Enfermero/a o fisioterapeuta atención domiciliaria para Ávila

Ingeniero/a con máster en PRL para Ávila

Operario/a de taller y almacén para Ávila

Orientador/a para el empleo y/o autoempleo para Ávila

2 Carretilleros/as en Burgos

Auxiliar administrativo/a en Burgos

Mecánico/a en Burgos

Operario/a de producción con discapacidad para Burgos

Operario/a de producción en Burgos

Fisioterapeuta para Rabé de las Calzadas (Burgos)

3 Limpiadores/as para León

2 Cajeros/as reponedores/as para León

2 Electromecánicos/as vehículos industriales para León

2 Gerocultores/as para León

Jefe/a de taller para León

Oficial mecánico/a maquinaria y plataformas elevadoras para León

Técnico/a auxiliar RR.HH y selección para León

Técnico/a de laboratorio de análisis y control de calidad para León

Ingeniero/a de producto automoción para Palencia

Mecánico/a de vehículos para Palencia

Responsable de subvenciones para Palencia

Soldador/a y calderero/a para Palencia

25 Programadores/as desarrolladores/as Java para Salamanca

2 Administrativos/as logística para Salamanca

Jefe/a de cocina para Salamanca

Técnico/a de soporte CAU para Salamanca

Oficial carpintero/a madera para Villares de la Reina (Salamanca)

3 Jardineros/as para Segovia

Docente cursos Enología para Segovia

Docente Desarrollo de aplicaciones tecnológicas para Segovia

Docente montaje y reparación de sistemas microinformáticos para Segovia

Técnico/a logística para Segovia

Responsable embalado y logística para El Espinar (Segovia)

2 Gestores/as comerciales para Soria

Administrativo/a recepcionista en Soria

Jefe/a administrativo/a UTE para Soria

Técnico/a responsable de obra para Soria

2 encargados/as de instalaciones eléctricas ferroviarias en Valladolid

Técnico en contratación pública en Valladolid

Desarrollador/a backend Java para Boecillo (Valladolid)

Técnico/a de instalaciones en Boecillo (Valladolid)

30 Operarios/as del sector de la alimentación en San Miguel del Arroyo (Valladolid)

Limpiador/a con discapacidad para Zamora

Auxiliar administrativo/a para Benavente (Zamora)

Mozo/a de almacén carretillero/a para Benavente (Zamora)

Personal de caja para Puebla de Sanabria (Zamora)

Técnico de captación de fondos para León, Palencia y Burgos.

Ofertas de empleo en la prensa regional

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (I)

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (II)

