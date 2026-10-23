El campo de Castilla y León alerta del virus Shamonda que afecta al vacuno: en Francia ha muerto una persona

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha alertado sobre la incidencia de un virus que afecta principalmente al ganado vacuno.

Además ha reclamado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) que refuerce la información sobre la enfermedad, así como los recursos destinados a la investigación y al desarrollo de vacunas.

La organización agraria recuerda que, según la información del MAPA, el virus ha circulado durante el verano en varios países de la Unión Europea y también está presente en España.

Aunque su principal incidencia se registra en el ganado vacuno, en Francia también se han notificado casos en animales de las especies ovina y equina.

En el caso del vacuno, la enfermedad puede provocar pérdidas de producción y problemas reproductivos, con consecuencias que pueden afectar al conjunto del rebaño.

No obstante, UCCL señala que, con el tratamiento de los síntomas, los animales afectados pueden recuperarse progresivamente.

Cautela ante la información

Respecto a la posible afectación del virus a las personas, UCCL pide prudencia y reclama que las informaciones que se difundan se apoyen exclusivamente en fuentes oficiales, ante la escasez de datos disponibles sobre el único caso humano comunicado hasta el momento.

Según la información del Ministerio de Agricultura francés y del Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), el caso continúa bajo investigación.

La documentación oficial indica que se trata de una persona que recibe tratamiento por una enfermedad grave, una circunstancia que la hacía más susceptible a la infección y a sufrir complicaciones que a la población general.

Por este motivo, la organización agraria considera necesario evitar conclusiones precipitadas sobre el riesgo para las personas mientras no se disponga de información suficiente y contrastada.

Ante la circulación de la enfermedad en distintos países europeos y su presencia en España, UCCL reclama al MAPA que intensifique las comunicaciones dirigidas al sector ganadero para que los profesionales dispongan de información clara y actualizada sobre la evolución del virus y sus posibles consecuencias.

La organización también solicita un mayor apoyo financiero y la dotación de medios suficientes para impulsar la investigación de enfermedades animales y el desarrollo de vacunas que permitan hacerles frente.