Castilla y León presume de sus 170 ganaderías de lidia: el 19% del total nacional con 29.000 animales

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha participado en Salamanca en el acto conmemorativo del 75 aniversario de la Asociación de Ganaderías de Lidia.

Una entidad que reúne a más de 350 explotaciones de España, Francia y Portugal y que desarrolla una labor fundamental en la conservación de la raza de lidia y de su patrimonio genético, natural y cultural.

Durante el encuentro, Pino ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante generaciones por los ganaderos en la selección de los animales, la conservación de los distintos encastes y la mejora de las explotaciones, destacando la importancia de esta actividad para el mantenimiento de la ganadería extensiva y la generación de actividad económica en el medio rural.

Castilla y León cuenta con 170 ganaderías de lidia, que representan el 19 % del total nacional, y cerca de 29.000 animales inscritos en el Libro Genealógico, más del 18 % del censo español. De este conjunto, 22.678 animales se encuentran en la provincia de Salamanca, donde se concentra prácticamente el 80 % del censo autonómico.

Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor número de explotaciones asociadas a la Asociación de Ganaderías de Lidia. De las 75 ganaderías de la Comunidad vinculadas a esta entidad, 48 se localizan en la provincia de Salamanca, lo que refleja la relevancia de este territorio en la conservación y el desarrollo del sector.

La raza de lidia, considerada una raza autóctona española de fomento, destaca por su diversidad genética, resultado de siglos de selección y de la diferenciación entre ganaderías y encastes. En este ámbito, el Libro Genealógico constituye una herramienta esencial para garantizar la conservación de sus recursos genéticos y mantener la riqueza y singularidad de la raza.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental trabaja con el sector ganadero a través de actuaciones dirigidas a la mejora genética, la sanidad animal, la innovación y la sostenibilidad de las explotaciones.

Estas líneas de trabajo contribuyen a reforzar la competitividad de las ganaderías y a favorecer su continuidad, así como a preservar una actividad estrechamente vinculada al territorio.

En este marco, destaca la colaboración entre la Asociación de Ganaderías de Lidia y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, a través de su Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), en proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento orientados a mejorar los sistemas de producción ganadera.

Entre estas iniciativas se encuentran BARINATUB, centrado en el ámbito de la tuberculosis bovina; DATABOVIS, dirigido al aprovechamiento del análisis de datos y la inteligencia artificial aplicados a la ganadería; y AGROCOMUNICA, orientado a mejorar la transferencia de conocimiento entre la ciencia, el sector agroalimentario y la sociedad.

A estos proyectos se suma INNOBRAVO, específicamente dirigido al sector de la ganadería de lidia en Castilla y León, que aborda aspectos como la alimentación, la sostenibilidad de la producción extensiva, el bienestar animal, los recursos genéticos y la valorización de la carne de lidia.

Estas actuaciones permiten avanzar en la incorporación de conocimiento científico y soluciones innovadoras a las explotaciones, con el objetivo de mejorar su eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad, al tiempo que se refuerza la conservación de la raza.

La Junta mantiene su compromiso con la conservación y promoción de la ganadería de lidia mediante el impulso de los programas de mejora genética, la preservación de los distintos encastes, el apoyo a la sanidad animal y el fomento de la innovación.

Asimismo, reconoce la contribución de la ganadería de lidia al mantenimiento de la biodiversidad, la conservación de los ecosistemas como la dehesa y la actividad económica de la España rural.

El apoyo a este sector constituye, por tanto, una vía para favorecer las explotaciones ganaderas y preservar el patrimonio genético cultural español, la identidad nacional, y facilitar la continuidad de las explotaciones ganaderas, contribuyendo a la sostenibilidad económica del medio rural de Castilla y León.