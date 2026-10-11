75 aniversario de la Asociación de Ganaderías de Lidia.

75 aniversario de la Asociación de Ganaderías de Lidia. Fotografía: Junta de Castilla y León.

El campo

Castilla y León presume de sus 170 ganaderías de lidia: el 19% del total nacional con 29.000 animales

Joaquín Antonio Pino participa, en Salamanca, en el acto conmemorativo del 75 aniversario de la Asociación de Ganaderías de Lidia.

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El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha participado en Salamanca en el acto conmemorativo del 75 aniversario de la Asociación de Ganaderías de Lidia.

Una entidad que reúne a más de 350 explotaciones de España, Francia y Portugal y que desarrolla una labor fundamental en la conservación de la raza de lidia y de su patrimonio genético, natural y cultural.

Imagen de Alfredo García Barajas.

Durante el encuentro, Pino ha puesto en valor el trabajo desarrollado durante generaciones por los ganaderos en la selección de los animales, la conservación de los distintos encastes y la mejora de las explotaciones, destacando la importancia de esta actividad para el mantenimiento de la ganadería extensiva y la generación de actividad económica en el medio rural.

Castilla y León cuenta con 170 ganaderías de lidia, que representan el 19 % del total nacional, y cerca de 29.000 animales inscritos en el Libro Genealógico, más del 18 % del censo español. De este conjunto, 22.678 animales se encuentran en la provincia de Salamanca, donde se concentra prácticamente el 80 % del censo autonómico.

Castilla y León es la comunidad autónoma con mayor número de explotaciones asociadas a la Asociación de Ganaderías de Lidia. De las 75 ganaderías de la Comunidad vinculadas a esta entidad, 48 se localizan en la provincia de Salamanca, lo que refleja la relevancia de este territorio en la conservación y el desarrollo del sector.

La raza de lidia, considerada una raza autóctona española de fomento, destaca por su diversidad genética, resultado de siglos de selección y de la diferenciación entre ganaderías y encastes. En este ámbito, el Libro Genealógico constituye una herramienta esencial para garantizar la conservación de sus recursos genéticos y mantener la riqueza y singularidad de la raza.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental trabaja con el sector ganadero a través de actuaciones dirigidas a la mejora genética, la sanidad animal, la innovación y la sostenibilidad de las explotaciones.

Estas líneas de trabajo contribuyen a reforzar la competitividad de las ganaderías y a favorecer su continuidad, así como a preservar una actividad estrechamente vinculada al territorio.

En este marco, destaca la colaboración entre la Asociación de Ganaderías de Lidia y la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, a través de su Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), en proyectos de investigación, innovación y transferencia de conocimiento orientados a mejorar los sistemas de producción ganadera.

Entre estas iniciativas se encuentran BARINATUB, centrado en el ámbito de la tuberculosis bovina; DATABOVIS, dirigido al aprovechamiento del análisis de datos y la inteligencia artificial aplicados a la ganadería; y AGROCOMUNICA, orientado a mejorar la transferencia de conocimiento entre la ciencia, el sector agroalimentario y la sociedad.

A estos proyectos se suma INNOBRAVO, específicamente dirigido al sector de la ganadería de lidia en Castilla y León, que aborda aspectos como la alimentación, la sostenibilidad de la producción extensiva, el bienestar animal, los recursos genéticos y la valorización de la carne de lidia.

Estas actuaciones permiten avanzar en la incorporación de conocimiento científico y soluciones innovadoras a las explotaciones, con el objetivo de mejorar su eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad, al tiempo que se refuerza la conservación de la raza.

La Junta mantiene su compromiso con la conservación y promoción de la ganadería de lidia mediante el impulso de los programas de mejora genética, la preservación de los distintos encastes, el apoyo a la sanidad animal y el fomento de la innovación.

Asimismo, reconoce la contribución de la ganadería de lidia al mantenimiento de la biodiversidad, la conservación de los ecosistemas como la dehesa y la actividad económica de la España rural.

El apoyo a este sector constituye, por tanto, una vía para favorecer las explotaciones ganaderas y preservar el patrimonio genético cultural español, la identidad nacional, y facilitar la continuidad de las explotaciones ganaderas, contribuyendo a la sostenibilidad económica del medio rural de Castilla y León.