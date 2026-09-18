La modernización de 2.451 hectáreas de regadíos beneficia a más de 308 regantes de Macías Picavea con 28 millones

Luis Planas, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha destacado este viernes el compromiso del Gobierno de España con el futuro de Castilla y León.

Ha indicado que desde el año 2018 y hasta el 2027, el ministerio ha desplegado inversiones por cerca de 1.100 millones de euros para la modernización de regadíos en la comunidad autónoma y que es la más beneficiada, con un total de 58 actuaciones.

El ministro ha realizado estas declaraciones durante la visita a las obras de modernización ya finalizadas de 2.451 hectáreas de regadíos de la vallisoletana Comunidad de Regantes de Canal de Macías Picavea, que beneficia a 308 regantes que cultivan, principalmente, maíz, cereal de invierno, girasol, alfalfa y hortícolas.

Según Planas, se trata de “una de las muchas obras que a lo largo y ancho de España venimos impulsando desde el ministerio en materia de modernización del regadío, para mejorar la situación de nuestros agricultores y sobre todo para permitir la continuidad de cara al futuro”.

Con un presupuesto de 28,6 millones de euros con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, las obras han mejorado la eficiencia hídrica de estos regadíos de los municipios de Medina de Rioseco, Villabrágima, Tordehumos y Villagarcía de Campos.

La actuación, que cuenta con una aportación del 20 % de los fondos por parte de la comunidad de regantes, ha permitido renovar la tubería principal que abastece a los diferentes ramales de riego.

Asimismo, se han llevado a cabo mejoras en las instalaciones eléctricas del bombeo y en la obra de toma de la balsa. Planas ha reivindicado el papel estratégico del regadío al que ha calificado como “la joya de la corona de nuestro sector agroalimentario”.

De cara a la siembra de otoño, en la que los fertilizantes juegan un papel esencial para lograr un correcto desarrollo y productividad de los cultivos, el ministro ha anunciado que a finales de octubre se publicará la segunda lista de beneficiarios de las ayudas para la compra de fertilizantes que, en total, cuenta con un presupuesto de 665 millones de euros para toda España.

Planas ha remarcado que los agricultores de Castilla y León han sido también los más beneficiados del primer pago efectuado a comienzos de septiembre, ya que unos 32.900 productores han ingresado 117 millones de euros. Este Gobierno “demuestra con hechos que estamos al lado de agricultores y ganaderos. Siempre con la mano tendida y abiertos a la colaboración y el diálogo, ofrecemos soluciones a los problemas”, ha destacado el ministro.

En referencia a los agricultores y ganaderos afectados por los incendios de este verano, también en Castilla y León, Planas ha apuntado que a finales de octubre está prevista la aprobación de un Real Decreto de ayudas para las explotaciones aseguradas afectadas por los incendios. Según ha anunciado, estas ayudas contemplarán, entre otras medidas, una cuantía de 160 euros por hectárea para cultivos herbáceos, 1,15 euros por cabeza de ave y 450 euros por cabeza de bovino.

El ministro ha recordado que desde junio de 2018 el Gobierno de España ha destinado más de 10.000 millones de euros en apoyos extraordinarios al conjunto del sector agrario, al margen de la Política Agraria Común y de los seguros agrarios.