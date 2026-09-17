El campo pide una reunión urgente a Mañueco ante el inicio de la campaña agrícola: “El momento es crítico”

El presidente de la Junta mantiene un encuentro con las organizaciones agrarias y Urcacyl L. Pérez ICAL

Las Organizaciones Profesionales Agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, han pedido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que “convoque la reunión anual con el sector que se viene celebrando en estas fechas desde hace años, sin demora”.

Para las Opas el “momento es crítico” y “lleno de incertidumbre” y aseguran que el sector necesita “más que nunca ese encuentro que coincide con el comienzo de la nueva campaña agrícola”.

El sector agrario de Castilla y León atraviesa “una situación de extraordinaria gravedad como consecuencia del fuerte encarecimiento de los principales insumos de producción, especialmente gasóleo, fertilizantes, energía y maquinaria, y de la persistencia de precios de venta insuficientes para cubrir los costes efectivos de explotación”, destacan las Opas.

Todo en una carta remitida al presidente de la Junta. Esta realidad afecta de manera singular a los cultivos extensivos, y muy particularmente a los cereales y las leguminosas, cuya importancia económica, social y territorial resulta estratégica para nuestra Comunidad.

“La pérdida continuada de rentabilidad pone en riesgo la viabilidad de miles de explotaciones profesionales, compromete el mantenimiento de la actividad agraria en amplias zonas rurales, debilita el tejido cooperativo y agroindustrial asociado”, añaden.

Y apuntan que “amenaza la posición de Castilla y León como territorio de referencia en la producción cerealista y de proteínas vegetales, suministros esenciales para nuestro importante sector ganadero”.

A ello se suma “la necesidad de garantizar el relevo generacional, la seguridad alimentaria, la cohesión territorial y la sostenibilidad económica del medio rural”.

Por último, las Organizaciones Profesionales Agrarias también incluyen “los futuros presupuestos de la Comunidad Autónoma” y “su repercusión para el sector agrario y ganadero como uno de los temas relevantes a tratar con el máximo responsable del Gobierno autonómico”.

Apoyo al campo del Gobierno autonómico

Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León y Castilla y consejero de Economía y Hacienda, ha reafirmado el apoyo al campo del Gobierno Autonómico y su presidente.

Todo después de que este jueves Asaja, UPA y la alianza UPA-COAG remitieran una carta solicitando una reunión ante un inicio de campaña agrícola “crítica”.

“Sabemos que pasan dificultades”, dijo ante el incremento de los costes de producción.

En la comparecencia posterior del Consejo de Gobierno, Fernández Carriedo garantizó que una vez reciban la misiva de las organizaciones agrarias, le prestarán la “máxima atención”

Ha añadido que “estudiarán las agendas y la disponibilidad del presidente de la Comunidad para que puedan mantener un encuentro” y ha señalado que Mañueco “mantiene una vinculación muy estrecha con el sector”.

Al respecto, el consejero portavoz destacó que el presidente de la Junta contactó con los representantes agrarios en la feria Salamaq, celebrada este mes, en la capital salmantina, y recordó que también se celebró una reunión del Consejo Agrario.

De hecho, indicó que conocen las “dificultades” del cereal, la uva o el sector apícola tras el incremento de los precios de los insumos que conlleva un aumento de los costes y una pérdida de rentabilidad de las explotaciones, algo que reseñó impacta en el medio rural.

De esta forma, Fernández Carriedo reconoció la “preocupación" de la Junta y señaló que se van a poner en marcha iniciativas de apoyo al sector, a lo que unió una “importante” dotación de fondos para que la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental pueda atender sus necesidades en 2027.