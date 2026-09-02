Ya es oficial: la Junta paga 1,86 millones a 339 agricultores y ganaderos afectados por los incendios de este verano

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, visita una explotación ganadera afectada por el incendio de Brieva, el pasado 22 de julio Junta de Castilla y León

La Junta de Castilla y León ha ordenado este miércoles el pago de 1.864.500 euros en las cuentas de 339 agricultores, ganaderos y apicultores profesionales afectados por los incendios de este verano en las provincias de Ávila, León, Segovia y Zamora.

Cada beneficiario recibe una ayuda inicial de 5.500 euros por explotación, una vez completada la tramitación administrativa de las ayudas ya concedidas y autorizada la correspondiente orden de pago. La Consejería ha dado prioridad a la resolución de este expediente con el fin de que los fondos lleguen a los afectados en el menor plazo posible.

Primero, mantener la actividad

Los 5.500 euros constituyen un primer apoyo económico y podrán incrementarse hasta un máximo de 25.000 euros por explotación, en función de la valoración definitiva de los daños sufridos.

Los incendios han provocado afecciones en cultivos e instalaciones agropecuarias, destrucción de colmenas y muerte o desaparición de ganado, con consecuencias directas sobre la capacidad productiva de numerosas explotaciones.

El objetivo de esta primera ayuda es proporcionar liquidez inmediata a las explotaciones afectadas para contribuir al mantenimiento de la actividad mientras se completa la valoración definitiva de los daños.

Estas ayudas forman parte del primer paquete de medidas incluido en el programa de recuperación para las zonas afectadas por los incendios forestales del verano de 2026.

Agilizar el pago

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha agilizado y simplificado la tramitación con un objetivo concreto: que el apoyo económico llegue a los afectados cuando todavía puede resultar decisivo para mantener y recuperar la actividad de sus explotaciones.

Esta actuación se enmarca en la línea de trabajo de la Consejería orientada a simplificar procedimientos administrativos, reducir cargas innecesarias y facilitar una respuesta rápida a los profesionales del sector agrario cuando las circunstancias lo requieren.

La Junta continuará ahora con las labores de valoración para determinar los daños definitivos y concretar, cuando proceda, las medidas complementarias necesarias para favorecer la recuperación de las explotaciones, preservar el tejido económico y el empleo del medio rural y acelerar la recuperación de las zonas afectadas.

Con este primer pago, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ejecuta la primera fase del programa de ayudas previsto para los profesionales afectados por los incendios forestales del verano de 2026.

Paralelamente, continuará la valoración de daños con el fin de concretar, cuando proceda, las medidas complementarias necesarias para favorecer la recuperación de las explotaciones afectadas.