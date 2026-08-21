Las organizaciones agrarias mantienen las protestas ante la Junta al no aprobarse apoyos para el sector del cereal

Las organizaciones agrarias de Castilla y León han decidido no dar un paso atrás. Las Opa mantienen en pie la protesta convocada para el próximo 27 de agosto ante la sede de la Presidencia de la Junta, después de comprobar con indignación que el último Consejo de Gobierno se cerró sin aprobar una sola medida de apoyo para el sector del cereal.

El silencio de la Junta ha sentado como un auténtico jarro de agua fría en el campo castellano y leonés, justo cuando los agricultores están a punto de arrancar la nueva campaña de siembra.

La situación en el campo es límite: a los desorbitados costes del gasóleo, las semillas y los fertilizantes se suma una cosecha dramática que se ha desplomado un 40% de media respecto a un año normal.

Teniendo en cuenta los precios de venta, a miles de profesionales no les salen las cuentas para volver a sembrar.

Por eso, desde el sector apelan a una "unidad de acción" sin fisuras para exigir al Ejecutivo autonómico que mueva ficha y active ayudas directas, tal y como ya ha hecho el Gobierno central.

Para apretar aún más las tuercas, las organizaciones agrarias han pedido a cooperativas y empresas de la industria auxiliar que echen la persiana el día 27 y se sumen a la protesta para evitar que se desmantele un sector estratégico del que viven miles de familias en la Comunidad.