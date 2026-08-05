Los agricultores alertan: "Será una campaña difícil para la comercialización de la uva"

La organización profesional agraria Asaja Castilla y León ha lanzado una voz de alarma ante el inminente inicio de la vendimia en la Comunidad, anticipando una campaña de comercialización "difícil" por la presión a la baja en los precios ejercida por los compradores.

El colectivo denuncia la propagación de una "psicosis" en el sector orientada a hundir las cotizaciones de la uva de forma generalizada, sin atender a la calidad ni a las particularidades de cada zona de producción.

Desde Asaja recuerdan un dato clave: casi todo el viñedo de la Comunidad —un 95 %— está amparado por Denominaciones de Origen y marcas de calidad.

Producir esa uva excelente exige cumplir unos estándares muy estrictos y asumir costes altos, por lo que no tiene ningún sentido que luego se pretenda pagar a precio de saldo como si fuera vino a granel.

Ante este panorama, la organización ha pedido a la Consejería de Agricultura que se ponga seria y vigile de cerca que se cumpla a rajatabla la Ley de la Cadena Alimentaria.

En concreto, piden al Gobierno regional que saque los inspectores a la calle desde el primer día de recogida para evitar que los viticultores vendan a pérdidas, asegurar que todo se firme por contrato antes de entregar la uva y garantizar que se pague en el plazo de 30 días.

Sobre todo porque, según denuncian, todavía hay agricultores que no han cobrado ni un euro de la cosecha del año pasado.

Asaja remarca que la rentabilidad de las bodegas debe cimentarse en la comercialización de caldos de excelencia y no en recortar el margen de los agricultores, advirtiendo de que la sostenibilidad de las figuras de calidad depende del equilibrio financiero de toda la cadena vitivinícola.