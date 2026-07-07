Castilla y León exige más fondos al Gobierno tras dispararse la enfermedad de Newcastle con un millón de aves afectadas

La Junta de Castilla y León ha reclamado al Gobierno un incremento de la financiación para hacer frente a la enfermedad de Newcastle, tras registrar trece focos y más de un millón de animales afectados en la provincia de Valladolid.

La petición se ha producido durante la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural, en la que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha aprobado la distribución de 16.543.322 euros para la Comunidad destinados a actuaciones en sanidad animal, sanidad vegetal y medidas de apoyo al sector vitivinícola.

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha trasladado esta petición durante la reunión celebrada por videoconferencia y presidida por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.

El responsable autonómico ha defendido que los recursos estatales previstos para los Programas Estatales de Erradicación de Enfermedades Animales resultan insuficientes ante el aumento de los costes que soportan las comunidades autónomas por la situación zoosanitaria actual.

Así, Pino ha puesto el foco en la evolución de la enfermedad de Newcastle en Castilla y León.

Según ha dejado dicho en la reunión, los trece focos detectados y el millón de aves afectadas en la provincia de Valladolid están generando un importante incremento del gasto vinculado a las labores de vigilancia, prevención, control, lucha y erradicación de la enfermedad.

Por este motivo, el consejero ha reclamado al Ministerio una mayor aportación económica que permita garantizar el desarrollo de los programas sanitarios y cubrir también la cofinanciación de los gastos que la Comunidad ya ha asumido en la erradicación de otras enfermedades animales.

Durante su intervención, Pino ha insistido en que mantener un elevado nivel sanitario en la cabaña ganadera constituye una prioridad para Castilla y León.

En este contexto, ha defendido que el esfuerzo económico que están realizando las comunidades autónomas debe ir acompañado de un mayor respaldo financiero por parte de la Administración General del Estado.

16 millones para Castilla y León

Mientras tanto, el Ministerio de Agricultura ha informado del reparto territorial aprobado en la Conferencia Sectorial, que distribuye un total de 132,3 millones de euros entre las comunidades autónomas para financiar actuaciones en materia de sanidad animal, sanidad vegetal y la Intervención Sectorial Vitivinícola de la Política Agraria Común.

De esa cantidad, Castilla y León recibirá 16.543.322 euros. La mayor parte de la asignación corresponde al sector vitivinícola, que contará con 14.331.806 euros para desarrollar distintas medidas previstas en la Política Agraria Común.

Dentro de esa partida, 4.315.000 euros se destinarán a actuaciones de reestructuración y reconversión de viñedos, mientras que otros 10.016.806 euros financiarán inversiones dirigidas a la transformación y comercialización de productos vitivinícolas.

En materia de sanidad animal, el Ministerio ha asignado a Castilla y León 1.279.233 euros de los 8,5 millones repartidos entre todas las comunidades autónomas para apoyar los programas de erradicación de enfermedades animales.

Estos fondos permitirán financiar las indemnizaciones por sacrificios obligatorios de animales afectados por enfermedades sometidas a programas de erradicación, la repoblación de explotaciones tras vaciados sanitarios y los planes de vigilancia frente a las encefalopatías espongiformes transmisibles.

También cubrirán actuaciones relacionadas con la gestión de focos de gripe aviar y de dermatosis nodular contagiosa, incluido el vaciado sanitario de explotaciones afectadas y el 50 % del coste de las vacunas.

Además, Castilla y León recibirá 932.282 euros para actuaciones de sanidad vegetal. Esta financiación servirá para apoyar los programas de vigilancia de plagas y distintas actuaciones de control sobre organismos considerados cuarentenarios.

Entre las actuaciones previstas en la Comunidad figuran las dirigidas al control del nematodo de la madera del pino, la langosta y las bacterias Ralstonia solanacearum y Meloidogyne chitwoodi, además de otras medidas integradas en el programa nacional de vigilancia fitosanitaria.

Durante la Conferencia Sectorial también quedaron ratificados los acuerdos adoptados previamente por la Comisión Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural en sus reuniones de los días 17 de marzo y 30 de junio.

Entre los asuntos abordados figuró la Intervención Sectorial del Vino, orientada a reforzar la competitividad del sector mediante actuaciones de reestructuración de viñedos, inversiones en bodegas y promoción en mercados de terceros países.

Tras la Conferencia Sectorial se celebró el Consejo Consultivo de Política Agraria Comunitaria, preparatorio del próximo Consejo de Agricultura y Pesca de la Unión Europea previsto para el 13 de julio.

En ese encuentro, Luis Planas ha informado a los consejeros autonómicos de las prioridades de la Presidencia irlandesa del Consejo de la Unión Europea para este semestre, centradas en la competitividad, los valores y la seguridad.

El ministro ha querido destacar la apuesta por la simplificación normativa para reducir las cargas administrativas que soportan los productores y facilitar la competitividad del sector agrario.

Asimismo, ha defendido la necesidad de asegurar una financiación suficiente para la Política Agraria Común dentro del futuro Marco Financiero Plurianual de la Unión Europea y respaldó una política comercial que permita diversificar mercados con socios fiables, al tiempo que proteja las producciones europeas frente a prácticas comerciales desleales.

También ha subrayado la importancia de avanzar en acuerdos plurianuales sobre posibilidades de pesca para aportar mayor estabilidad al sector pesquero europeo.