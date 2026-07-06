Joaquín Pino busca reforzar la formación agraria con ingenieros técnicos agrícolas en Castilla y León

Reunión con colegios profesionales de Ingenieros Técnicos Agrícolas con el consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino Jcyl

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha defendido la incorporación del conocimiento y la experiencia de los ingenieros técnicos agrícolas a la formación especializada que se imparte en las Escuelas de Capacitación Agraria de Castilla y León.

Pino considera que estos profesionales pueden contribuir a fortalecer la preparación de quienes desarrollarán su actividad en el sector agrario.

Así lo ha verbalizado durante la reunión de trabajo que el consejero ha mantenido, a petición propia, con representantes de los Colegios de Ingenieros Técnicos Agrícolas de Castilla y León, Castilla Duero y del Colegio ITAS Centro.

Según apunta la Junta, dicho encuentro ha servido para abrir un cauce permanente de comunicación entre la Administración autonómica y estos colectivos profesionales, con la intención de mantener una colaboración continuada.

Durante la reunión, Pino ha trasladado la voluntad de la Consejería de mantener una relación "cercana" y "fluida" con los distintos agentes vinculados al ámbito agrario y al medio rural.

En este contexto, Pino ha recordado que desde el inicio de la legislatura su departamento viene celebrando reuniones con organizaciones profesionales agrarias, representantes del sector ganadero, la industria agroalimentaria, cooperativas y colegios profesionales para conocer sus planteamientos e incorporarlos al desarrollo de las políticas públicas.

El encuentro con los ingenieros técnicos agrícolas se enmarca en esa estrategia de diálogo permanente.

La intención de la Consejería es que esta primera reunión tenga continuidad mediante nuevos contactos periódicos que permitan analizar las necesidades del colectivo, compartir propuestas y avanzar en actuaciones de interés común.

Uno de los principales asuntos abordados ha sido la necesidad de contar con profesionales cualificados para impartir formación en las Escuelas de Capacitación Agraria.

En este sentido, el consejero considera que los ingenieros técnicos agrícolas de Castilla y León reúnen la preparación y la experiencia necesarias para reforzar la enseñanza que reciben los futuros profesionales del sector y aportar una visión técnica vinculada a la realidad de las explotaciones.

Además de la colaboración en el ámbito docente, ambas partes han estudiado la posibilidad de formalizar convenios de colaboración entre la Consejería y los colegios profesionales.

Estos acuerdos permitirían desarrollar iniciativas conjuntas relacionadas con la formación, mejorar los programas de capacitación y favorecer la participación de estos profesionales en diferentes actuaciones técnicas.

Entre las áreas de colaboración analizadas figuran la participación en evaluaciones ambientales, la elaboración de estudios de costes y otras materias propias de las competencias de los ingenieros técnicos agrícolas.

La reunión también ha permitido abordar posibles aportaciones para seguir perfeccionando el sistema de seguros agrarios, mejorar las peritaciones y avanzar en la gestión de las explotaciones agrarias prioritarias.

Otro de los asuntos tratados ha sido la simplificación administrativa. Joaquín Antonio Pino ha reiterado que la reducción de la burocracia continúa siendo uno de los principales objetivos de la Consejería.

Además, el consejero ha señalado que el departamento seguirá trabajando para agilizar los procedimientos administrativos que afectan tanto a los profesionales como a agricultores y ganaderos.

La reunión también ha servido para analizar la situación profesional del colectivo.

En este sentido, se ha planteado la conveniencia de definir con mayor claridad las competencias y atribuciones de los ingenieros técnicos agrícolas, así como aumentar su visibilidad para facilitar su incorporación al mercado laboral y aprovechar su cualificación en ámbitos donde existe una demanda creciente de perfiles técnicos especializados.

El encuentro ha concluido con un intercambio de impresiones sobre la necesidad de favorecer la estabilidad de los empleados públicos que desarrollan su labor en municipios de menor población.

Tanto la Consejería como los representantes de los colegios profesionales han coincidido en que impulsar medidas en este ámbito puede contribuir a mantener profesionales en el medio rural y garantizar una prestación adecuada de los servicios públicos a la ciudadanía.