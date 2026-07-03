Los agricultores alertan: “Por las olas de calor estamos perdiendo hasta 400 euros por hectárea, esto es muy preocupante”

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha alertado del grave impacto que las altas temperaturas están provocando en la campaña cerealista de la Comunidad.

Las sucesivas olas de calor de las últimas semanas han reducido de forma significativa las expectativas de producción.

Según la organización agraria, en numerosas explotaciones las mermas ya alcanzan entre el 40 % y el 45 % de la cosecha inicialmente prevista.

Hasta el pasado mes de mayo, las perspectivas apuntaban a una campaña especialmente favorable gracias a las abundantes lluvias de primavera.

Sin embargo, el intenso calor registrado desde entonces ha acelerado la maduración del cereal y ha reducido notablemente los rendimientos.

Como consecuencia, UCCL estima que más de tres cuartas partes de la superficie cerealista de Castilla y León obtendrán producciones inferiores a los 3.000 kilogramos por hectárea.

A la reducción de la cosecha se suma una situación económica que la organización califica de "cada vez más preocupante".

La campaña 2025/2026 vuelve a situar a miles de explotaciones de la Comunidad en una situación de gran dificultad, ya que los precios que perciben los agricultores han caído hasta niveles que, en muchos casos, no permiten cubrir los costes de producción.

Mientras tanto, los gastos en fertilizantes, carburantes, semillas, maquinaria, seguros y financiación continúan muy por encima de los registrados antes de la crisis.

Cuánto pierden

Según los cálculos de UCCL, las pérdidas económicas oscilan entre los 200 y los 400 euros por hectárea en numerosas explotaciones, una circunstancia que compromete seriamente su viabilidad.

La organización también ha expresado su preocupación por las condiciones en las que se está desarrollando la campaña de recolección.

Las elevadas temperaturas y la baja humedad incrementan el riesgo de incendios durante las labores de cosecha, por lo que hace un llamamiento a extremar las medidas de prevención y a revisar la maquinaria para evitar posibles incidencias.

En este contexto, UCCL considera insuficientes las ayudas anunciadas por el Ministerio de Agricultura para hacer frente a la situación del sector, al entender que no compensan las pérdidas que está sufriendo la principal comunidad productora de cereal de España.

Por ello, reclama la puesta en marcha de ayudas urgentes para el sector cerealista, una mejora del sistema de seguros agrarios y una respuesta "firme" por parte de la Junta de Castilla y León, acorde con el peso estratégico que el cereal tiene para la agricultura, la economía y el medio rural de la Comunidad.

"Las pérdidas de producción provocadas por el calor se suman a unos precios que no cubren los costes de producción. Castilla y León necesita una respuesta proporcional a la importancia de un sector esencial para nuestra Comunidad", concluyen desde UCCL.