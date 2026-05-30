Una empresa ganadera familiar con 720 ovejas y 300 vacas en un pueblo: “En gastos se va un 70-80% de los ingresos”

De izquierda a derecha: Luis Fidel del Río Martín (padre). Lorena del Río Martín y Luis Fidel del Río Borge (hermano). Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

"Nuestro objetivo pasa por seguir trabajando en lo que nos hace felices. Dice el dicho que nadie se hace rico trabajando y nosotros no nos lo vamos a proponer. Simplemente queremos vivir pudiendo disfrutar un poco más de nuestro tiempo”, afirma Lorena del Río Martín.

Ella es una ganadera palentina, de solo 28 años, que saca adelante con la ayuda de su padre, tío y hermano, su empresa familiar ganadera en un pequeño pueblo que lleva el nombre de Villatoquite.

Allí cuentan, desde “hace más de cien años” con una explotación de ovino y “desde hace siete” con una de bovino. En total, 720 ovejas y 300 vacas.

El ESPAÑOL de Castilla y León charla con ella para que nos cuente toda la historia de la empresa ganadera familiar.

Lorena con las vacas en la explotación familiar. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Su vida

“Me defino como una mujer que decidió apostar por sus raíces junto a su hermano y seguir con la explotación ganadera de ovino de leche que regentaban nuestro padre y tío. También apostamos por un cambio, que fue el de crear una ganadería de bovino de carne desde cero”, asegura, en declaraciones a este periódico Lorena del Río Martín.

Una persona trabajadora, echada para delante, valiente y emprendedora a la que le encanta formarse y aprender. En el trabajo nada le da miedo ni le acobarda. Es una ganadera de 28, que lleva toda la vida en el oficio, aunque, profesionalmente, contabiliza un total de nueve años. Amante de la lectura, la fotografía, de montar a caballo y del senderismo.

“Nací en un pequeño pueblo de entre 45 y 50 vecinos que se llama Villatoquite. En una localidad de Tierra de Campos. Nunca me gustaron ni los municipios ni las ciudades grandes. He decidido permanecer en el pueblo, al lado de mi explotación y animales que es, en el fondo, lo que me hace feliz”, añade nuestra entrevistada.

Recuerda una infancia en la que “no le faltó ni sobró de nada”. Sabía lo que costaba “ganarse el pan”. “He crecido entre corderos”, confiesa añadiendo que era una pequeña “muy feliz, llena de amor y cariño” y con “un montón de valores aprendidos del esfuerzo que ponía cada día su padre para dar a sus hijos lo que él no tuvo”.

“De pequeña quería ser veterinaria. Era mi sueño. Sin embargo, en la ganadería también eres veterinario todos los días. Hoy en día me formo en cursos para seguir aprendiendo más relacionado con el tema. Estudié Bachillerato y, poco después entré en el mundo laboral”, afirma.

Toda una vida, prácticamente, dedicada a la ganadería y al negocio familiar.

La historia, la empresa y los animales

“Tengo fotos con dos años entre lechazos. Este mundo siempre ha estado dentro de mí y yo dentro de él. Es una forma de vida”, explica nuestra entrevistada, que es feliz en su pueblo y con los animales que cuida, cada día, junto a su padre, su tío y su hermano.

“La explotación de ovino viene de mi tatarabuelo. Él ya tenía ovejas. Por causas de la vida mis abuelos tuvieron que marcharse del pueblo a trabajar fuera y a los pocos años volvieron y siguieron con los animales. La explotación de bovino nace hace siete años, más o menos”, explica nuestra entrevistada.

Explica que “por tema burocrático llevan dos nombres distintos”. La explotación de ovejas se llama Ganadelrío y la de bovino Hermanos del Río, pero ambas se encuentran en Villatoquite.

Imagen de las ovejas en la explotación familiar. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Mi abuelo ya fue pionero en su época trayendo las primeras ovejas de raza Assaf que se veían por aquí. Poco a poco fue progresando y se empezaron a construir naves y a comprar maquinaria y más animales. Todo nació, hace más de cien años, con 35 ovejas. Seguimos con ellas y hace siete emprendimos con las vacas de carne para mejorar la calidad de vida”, cuenta Lorena.

En la actualidad, en la empresa ganadera familiar que cuenta con esas dos patas del negocio, trabajan tanto su padre, como su tío y también su hermano y la propia Lorena del Río Martín.

“Al final se trata de una explotación familiar donde todos estamos al mando. Dentro de la explotación todos hacemos de todo y tomamos las decisiones en conjunto. Por temas burocráticos, cada explotación tiene que tener un representante, pero, en el día a día, todos somos igual de importantes y desempeñamos cualquier función”, nos explica.

En la actualidad cuentan con “720 ovejas y 300 vacas” y “trabajan tanto en regadío como en secano” con el fin de “abastecer a sus animales” y así “cerrar el círculo”.

Orgullosos

Cuentan con unas 2,2 hectáreas de terreno donde se ubican las infraestructuras de la explotación, allí en Villatoquite y se dedican, principalmente, a la producción de leche de oveja y de carne de vacuno.

“En 25 kilómetros a la redonda somos los únicos jóvenes que hemos apostado por continuar con el ovino. A veces pienso que vamos a contracorriente porque no hay nadie que quiera esto. La mayoría de los ganaderos que quedan están a punto de la jubilación. No hay relevo generacional y te ponen muchas trabas cuando decides emprender”, añade la ganadera de 28 años.

Son la cuarta generación de la empresa familiar pero que asegura que “debido a todas estas trabas, a veces se quitan las ganas de seguir” pero añade que “son gente que llevan el oficio en la sangre y puede más la pasión y devoción por el oficio que todos los contratiempos que surgen”.

“Estamos muy orgullosos de venir de donde venimos. De haber prosperado a base de trabajo y conservar un modo de vida. Muy contentos de poder decir que somos la cuarta generación de la empresa y de presumir de ser ganaderos”, apunta nuestra protagonista.

Ganancias y gastos

Sobre su pueden vivir de su negocio, Lorena nos cuenta que “sí” pero que “hay que echar muchas cuentas” y que “siendo los que más trabajamos, somos los que menos ganamos” porque “el dinero se pierde por el camino”.

“En gastos se va un 70-80% de los ingresos. En lo que a la subida de precios se refiere, los ganaderos estamos ya acostumbrados. Hacemos muchos números. Una oveja o una vaca no es un tractor. Los animales comen todos los días y eso es un gasto enorme. Aún así, no tenemos riesgo de cierre”, apunta.

Sobre las reclamaciones a las administraciones, lo principal que pediría sería que “no pusieran tantos problemas a la gente que quiere emprender y trabajar en el mundo rural” y pide “ayudas, ya no solo económicas, sino burocráticas”.

“También pediría a los que tienen nuestro presente y futuro en las manos que hablen con cada uno de nosotros y que piensen en la repercusión de sus actos y decisiones. No es un tema para tomarse a la ligera. Deben tomar decisiones mucho más correctas y sabias”, explica.

El futuro

Sobre el futuro de su negocio y de la ganadería en general, nuestra entrevistada ha afirmado que “lo ve muy turbio y complicado” entre “los precios y las nuevas enfermedades” y “lo poco que se valora la profesión”.

“Es como si no se dieses cuenta de que somos el principal motor de la economía. Sin los ganaderos ni los agricultores, esto se acaba. Por suerte, o por desgracia, todo el mundo depende de nosotros para poder vivir y alimentarse”, añade.

Nuestra protagonista finaliza asegurando que “su mayor deseo sería poder seguir con esta profesión toda la vida” y que “les valorase un poco más” con el fin de “poder prosperar”.

Ojalá que, con el paso del tiempo, lo consiga.