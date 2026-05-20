Fernando (37), un ganadero con 7.500 cerdos en Castilla y León: “Veo el futuro muy difícil y arriesgado”

Las organizaciones agrarias van a abandonar, este miércoles 20 de mayo, sus tierras de cultivo y granjas en las que atienden el ganado para desplazarse hasta Valladolid para protagonizar una movilización agraria a nivel regional.

A la misma están convocados todos los profesionales del sector de las nueve provincias de la Comunidad en una movilización en la que Asaja, UPA, COAG y UCCL vuelven a ir de la mano.

Todo en una protesta ante la “desorbitada” subida de los precios a los que tiene que hacer frente el sector primario y que está centrada en carburantes y fertilizantes.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con Fernando Molpeceres Sanz, de 37 años. Un ganadero vallisoletano que cuenta con una explotación en propiedad y con tres en renta con un total de 7.500 cerdos en varios puntos de Castilla y León.

“Veo el futuro muy difícil y arriesgado. Queremos que los precios vuelvan a su sitio y nos dejen seguir trabajando honradamente”, señala el profesional.

La vida de Fernando

“Me defino como una persona buena y luchadora que trabaja, cada día, por sacar adelante a sus animales y que trata de sobrevivir a una situación, la del campo, que está muy complicada”, afirma nuestro entrevistado.

Nació en Valladolid y llegó al municipio pucelano de Olmedo cuando tenía solo tres años. Recuerda su infancia como “muy feliz, rodeado de toda la familia y de amigos que aún conserva”. Nos confiesa que, de pequeño, “quería ser veterinario”.

“Hace 12 años trabajé en una granja para el grupo Copese. Después cambié de trabajo, pero siempre me gustó el mundo de la ganadería. Por eso decidí, hace un año y medio, seguir en este mundo”, afirma nuestro protagonista.

El amor por el mundo ganadero le llevó a continuar en el sector.

7.500 cerdos

“No es una ganadería familiar. Tengo explotaciones en varios pueblos. Trabajo con otro compañero desde hace año y medio y cuento con un total de 7.500 cerdos en la actualidad”, afirma Fernando.

Nuestro entrevistado cuenta con una explotación en propiedad en Montuenga (Segovia) y con otras tres en renta en Montejo de la Vega de la Serrezuela (Segovia) y otras dos en la provincia de Ávila.

“Apoyo la manifestación del 20 de mayo. La veo muy buena y necesaria para intentar volver a la normalidad. La subida de precios me influye mucho. Más ahora que estoy empezando con mi negocio y los comienzos siempre son duros”, apunta.

Él lucha para poder, cada día, seguir sobreviviendo en un sector que se manifiesta este miércoles en Valladolid

Un futuro “muy difícil y arriesgado”

“Desconozco los importes exactos de venta en supermercados de la carne de cerdo, pero, en la venta de tostones, sí sé que, en la lonja, se fija un valor bastante inferior al que se comercializa después”, nos explica el ganadero.

Fernando ve el futuro del sector “muy difícil y arriesgado”, aunque, de momento, en lo que a sus negocios se refiere, “no corren peligro”.

“Queremos que los precios vuelvan a su sitio y nos dejen seguir trabajando honradamente. Mi objetivo pasa por estabilizar mi negocio y vivir tranquilo y sin trabas administrativas”, finaliza.

Nuestro entrevistado quiere dar las gracias, por todo el apoyo estos años, a Carlos Blanco de Árevalo de Cárnicas Carlos Blanco, también a Agrocesa y a Grupo Copese.

Fernando, a pesar de todas las trabas, quiere seguir con su negocio ganadero.