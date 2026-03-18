El campo de CyL lanza su SOS y pide al Gobierno ayudas: “Pagamos un millón tras subir el gasóleo y los fertilizantes”

Las organizaciones profesionales agrarias de Castilla y León, Asaja, UCCL y la Alianza UPA-COAG, han convocado una manifestación en la mañana de este miércoles, 18 de marzo, para “denunciar la especulación en el mercado del gasóleo agrícola y los fertilizantes”.

Todo derivado de la guerra y tras el ataque de Israel y Estados Unidos a Irán. Los agricultores y ganaderos se han concentrado en la Plaza del Milenio, a las puertas de la Delegación del Gobierno, donde han entregado un documento.

De ahí, los tractores han marchado, en manifestación, por la calle Francesco Scrimieri, Joaquín Velasco Martín, Avenida Miguel Ángel Blanco y Puente de Isabel La Católica para acabar en la sede de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, para entregar un segundo escrito en busca de soluciones.

Las peticiones de Asaja

“Para nosotros es un orgullo que hoy más de 1.000 agricultores nos acompañen en la segunda protesta por el encarecimiento del gasóleo y fertilizantes”, ha asegurado Donaciano Dujo que ha presentado los cinco puntos que Asaja ha trasladado al ministro tras reuniones.

“Necesitamos garantizar el suministro de gasóleo y fertilizantes para atender la demanda que el campo tiene en estos momentos, en la época del año que más consumimos”, ha señalado el presidente de Asaja en Castilla y León como primera de las medidas.

También han pedido al Gobierno que “frene la especulación que las multinacionales de fertilizantes y gasóleo están haciendo” porque señala que “han subido un 40-50% el producto” cuando “lo tenían comprado antes de la guerra”, añadiendo que “se están lucrando a costa de empobrecer al sector agrícola y ganadero”.

La tercera de las medidas que ha señalado Dujo pasa por pedir al Gobierno “medidas urgentes en ayudas directas” para “suplir la situación en la que vivimos que amenaza con arruinar a las explotaciones agrarias”.

“Cualquier explotación agraria tiene entre 15.000 y 30.000 euros más en el encarecimiento de gasóleos y fertilizantes. Estamos perdiendo dinero. Estábamos mejor en casa. Si eso se produce el consumidor, al que apelo para que nos apoye, tendrá la dificultad de adquirir productos de calidad que son los que se hacen en Castilla y León”, ha añadido.

También ha apostado, en la cuarta de sus propuestas por “medidas fiscales que salven la situación” porque “no sería de sentido arruinarnos y pagar” y que el Gobierno “recaude cuando estamos arruinándonos”.

“Por último, Castilla y León y España necesita un plan específico para el sector del cereal que es el más castigado por la situación. Esta Comunidad es el granero de España y ahora estamos arruinados. Necesitamos un plan para salvarnos de la ruina”, ha finalizado.

Unión de Campesinos alza la voz

Por parte la Unión de Campesinos, han afirmado, en la voz de Jesús Manuel González Palacín, han señalado que la reunión con el ministro fue “decepcionante” y ha añadido que “la situación es extremadamente grave”.

“Estamos en una crisis sin precedentes. Ahora es cuando más necesitamos fertilizantes y gasóleo y han subido un 60% el gasóleo agrícola y un 40% los fertilizantes en apenas 20 días y no dejan de subir”, ha señalado el coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León.

Palacín ha insistido en que se “den ayudas rápidas” para que las explotaciones no sufran y ha pedido una Ley para “evitar la especulación porque hay gente que se está haciendo de oro” porque “la Ley se lo permite”.

“Necesitamos un gran acuerdo de toda la cadena de valor. Si no es así no estamos dispuestos a producir a pérdidas. Necesitamos un gran pacto para seguir con nuestra producción agraria”, ha finalizado el de UCCL.

UPA también reclama ayudas para el campo

Aurelio González, secretario general de UPA en Castilla y León ha vuelto a recalcar que la subida de los carburantes y los fertilizantes les “está arruinando ahora mismo” de una “forma feroz para que las distribuidoras ganen a manos llenas”.

“Hemos pedido al Ministerio de Agricultura ayudas directas a agricultores y ganaderos, a los profesionales sobre facturas, compras reales de carburantes y también de fertilizantes. De los 90 céntimos a los 1,40 euros, que se devuelvan esos 50 céntimos, exigimos. El 60% de los impuestos de los carburantes se lo llevan las Comunidades Autónomas. Pedimos una colaboración”, ha exigido González.

También ha pedido “financiación” y “préstamos con interés cero y una bonificación” y desde UPA piden a los partidos que “se pongan de acuerdo” y “dejen a un lado las diferencias”.

COAG da datos alarmantes

Lorenzo Rivera, coordinador de COAG Castilla y León ha llamado a la Junta de Castilla y León, al Gobierno y a Europa a colaborar para “ayudar a salir de la crisis al sector primario”.

“Castilla y León es la Comunidad que más consumo tiene tanto de fertilizantes como de gasóleo. La subida del 42% en el gasóleo y del 40% en los fertilizantes supone 2,4 millones de euros en toda España”, ha afirmado.

“Pagamos diariamente 1 millón de euros por la subida de fertilizantes y gasóleo. Necesitamos ayudas directas”, ha finalizado.