El campo de CyL pide mismas ayudas que a Extremadura y Andalucía: “La campaña está abocada al desastre”

Asaja Castilla y León ha solicitado del Gobierno de España que “haga extensivo a Castilla y León el paquete de medidas que aprobó ayer martes en Consejo de Ministros para el sector agrario de Extremadura y Andalucía afectado por las borrascas de las últimas semanas”.

Asaja Castilla y León considera que los agricultores de la Comunidad deben de “tener el mismo derecho a percibir las ayudas” ya que “en mayor o menor medida, según los casos, se han visto afectados por la climatología excepcional de las últimas semanas”.

De hecho, la Junta de Castilla y León, como explica la organización agraria en un comunicado recogido por este periódico, ha declarado “excepcional la campaña agrícola 2025-2026, debido a los fenómenos meteorológicos adversos registrados en nuestra comunidad en los últimos meses”.

“Este periodo de abundantes e incesantes lluvias han ocasionado pérdidas en las cosechas que están sin recolectar, como el maíz, la remolacha, la patata y los cultivos hortícolas, y pérdidas sobre todo en el cereal y otros cultivos herbáceos”, añaden desde Asaja.

Castilla y León, eminentemente cerealista, “afronta una campaña abocada al desastre por los daños ocasionados por las intensas borrascas: en unos casos por no poder sembrar y en otros por el serio deterioro de la planta y la aparición de las malas hierbas, plagas y enfermedades”, afirman.

El campo de Castilla y León, que cultiva productos por lo general de escaso valor añadido y poco margen económico, se enfrenta a un año en el que serán inevitables las pérdidas debido a esta situación sobrevenida de lluvias. Por ello es necesario el apoyo de las distintas administraciones, de la Junta y sobre todo del Estado, y no se puede consentir que se aprueben medidas discriminatorias con este territorio y que colocarán en desventaja competitiva a nuestros productores con respecto a los de otras partes de España.

Además de los daños en los cultivos, las lluvias y posteriores riadas han ocasionado también pérdidas en infraestructuras, que se requiere que sean reparados. Daños propiciados por la situación de abandono de los ríos arroyos y cauces por parte del organismo de cuenca, la Confederación Hidrográfica del Duero, que ni los limpia, ni los deja limpiar por iniciativa privada.