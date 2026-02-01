La Junta lo confirma: Castilla y León abre el plazo de solicitud de la PAC 2026 con cerca de 60.000 expedientes previstos

La Junta de Castilla y León ha abierto este domingo el plazo para la presentación de la solicitud única de las ayudas de la Política Agraria Comunitaria (PAC) correspondientes al ejercicio 2026 en la Comunidad.

Se trata de la cuarta campaña desde la entrada en vigor del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027 y se estima el registro de alrededor de 60.000 expedientes.

El período de presentación permanecerá abierto hasta el próximo 30 de abril e incluye, además de la ayuda básica a la renta, los pagos complementarios redistributivos a las primeras hectáreas de la explotación, así como el pago complementario destinado a los jóvenes agricultores.

Según informó el Ejecutivo autonómico, las principales novedades de esta campaña derivan tanto del último reglamento de simplificación como de la última modificación del PEPAC 2023-2027. En el primer caso, los cambios afectan a las normas de condicionalidad, mientras que en el segundo inciden especialmente en los ecorregímenes.

Asimismo, la Junta convocará próximamente una nueva incorporación a los contratos plurianuales de ayudas agroambientales. En esta ocasión, los compromisos tendrán una duración de tres años, en lugar de los cinco habituales, con el objetivo de maximizar el presupuesto del PEPAC 2023-2027 sin comprometer el próximo periodo 2028-2034.

La nueva convocatoria incluirá las intervenciones de agricultura ecológica, razas autóctonas en peligro de extinción, apicultura para la mejora de la biodiversidad, cultivos agroindustriales sostenibles y el aprovechamiento forrajero mediante pastoreo con ganado ovino y caprino.

Con el fin de simplificar la gestión administrativa y evitar trámites adicionales, la solicitud de incorporación a estas ayudas se realizará a través de la propia solicitud única de la PAC.

De este modo, los titulares que cumplan los requisitos deberán marcar la ayuda correspondiente y la aplicación informática distinguirá automáticamente entre quienes ya disponen de un contrato en vigor y quienes solicitan la ayuda por primera vez.

Monitorización de controles y cuaderno digital

Durante 2026, Castilla y León continuará aplicando controles de las ayudas por superficies mediante la fotointerpretación automática de imágenes de satélite.

Estos controles por monitorización, además de su función de verificación, podrán emplearse como herramienta de mejora en la gestión de las explotaciones, al generar datos útiles para una agricultura inteligente que permita incrementar la cantidad y calidad de las producciones, con beneficios económicos para los agricultores.

Además, el cuaderno digital de explotación, de carácter voluntario, seguirá estando disponible para agricultores y ganaderos, permitiendo registrar información sobre operaciones agrícolas como la fertilización, los tratamientos fitosanitarios o el uso del agua.

Para ampliar la información sobre la campaña de la PAC 2026, la Junta de Castilla y León ha habilitado un portal web específico en el que se recogen las aplicaciones informáticas, la normativa vigente y un espacio personalizado para consultar los datos de cada explotación.