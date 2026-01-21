Acercamiento y entendimiento entre la CHD y la comunidad de regantes del Páramo Bajo: "El objetivo es el coste 0"

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, informa del desarrollo del encuentro con representantes de la Comunidad de Regantes del Páramo Bajo de León y Zamora. Rubén Cacho Ical

Del "entendimiento" que ha concluido que existe la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente, al "acercamiento mucho mejor" del representante de la comunidad de regantes del Páramo Bajo de León y Zamora, Herminio Medina.

Cualquiera que sea la fórmula utilizada, el camino parece coger una dirección de consenso tras la intensa jornada del pasado lunes en la que una treintena de agricultores se encerraron en la sede de la CHD en Valladolid y centenares se agolpaban a las puertas manifestándose en contra de los gastos por el sobrecoste de elevar el agua del río Esla desde la estación de Villalobos hasta las explotaciones.

La comunidad de regantes del Páramo Bajo se constituyó en 1995 fruto de un acuerdo que previamente tenía previsto que los agricultores se abastecieran del agua del pantano de Omaña, pero las circunstancias políticas derivaron en que finalmente se hiciera elevando el agua desde la estación de Villalobos.

Esto implicaba unos sobrecostes energéticos que los regantes se negaban a asumir, pero se acordó finalmente que fuera la CHD quien se hiciera cargo de ellos. Sin embargo, ahora desde la institución dependiente del Ministerio para la Transición Energética y el Reto Demográfico defienden que ese documento no cuenta con cobertura jurídica.

De esta manera, en la CHD, ante el panorama legal, ha comenzado a aplicar unas tasas que los agricultores no están dispuestos a pagar. No obstante, Lafuente ha trasladado que el objetivo de la institución que dirige es que estos sobrecostes sean "cero".

En este sentido, ha incidido en la necesidad de dar una "cobertura necesaria e imprescindible" a aquel acuerdo jurídico político de 1995. La presidenta de la CHD ha recordado que desde entonces la comunidad de regantes ha contado desde entonces "con una serie de beneficios, pero no con la imprescindible figura jurídica", insistiendo en ello.

De esta manera, Lafuente ha explicado que se ha aplicado un "sifón energético" que suple el consumo de la elevadora de Villalobar con la producción de electricidad en la estación de Sahechores. Pero ante esto, "queda una discrepancia porque no es el mismo precio de venta que el de compra".

En cualquier caso, ha señalado que esto ha supuesto un ahorro del 33% en la factura de la luz de los agricultores, algo que, eso sí, en la CHD aún consideran "insuficiente" porque "fue más lo que se les prometió".

Así, Lafuente se ha comprometido a buscar soluciones, "fundamentalmente jurídicamente", para "asumir sus costes de electricidad para siempre, que no dependan de la interpretación".

En este contexto, se están estudiando siete soluciones, según ha avanzado la presidenta de la CHD, que no se presentan como una "única" opción, sino que puede ser la combinación de ambas "para llegar al 0".

Estas contemplan tanto medidas en infraestructuras físicas como modelos de contratación. Apostar por la hibridación con un parque fotovoltaico o aprovechar la energía reservado en los saltos hidroeléctricos con los que cuenta la CHD y para los que ya se han puesto en contacto con las compañías que los están explotando como Iberdrola o Naturgy.

De cualquiera de las formas, Lafuente ha insistido en su compromiso de alcanzar ese coste 0 para los regantes del Páramo Bajo. Además, ha señalado que se ha establecido un calendario de trabajo a través del cual se reunirán "con periodicidad para lograr estos objetivos".

Postura de los regantes

Aunque Herminio Medina ha reconocido ese "acercamiento" en las posturas, el representante de los regantes del Páramo Bajo ha incidido en que "son temas que tienen que gestionar ellos (la CHD)".

Además, ha insistido en que lo que piden "todos los regantes" es que el documento suscrito con José María de la Guía, antiguo presidente de la CHD, en 1995 tenga sentido jurídico.

"Llevamos aplicándolo 28 o 29 años, si no tiene validez o no se le quiere dar, que nosotros decimos que la tenemos, si aplican los gastos de una subestación de luz y de mantenimiento de la estación de bombeo, esta comunidad tiene que desaparecer", ha subrayado.

Y es que Medina ha defendido que sin ese escrito, los regantes no habrían constituido la comunidad ni tampoco modernizar las explotaciones para lograr un ahorro de agua del 25%.

"Ahí es donde tienen que trabajar ellos. Pero tienen que trabajar fuerte en lo que es el escrito, no nos digan que lo diga la justicia, porque ministros, Zapatero, Borrel, ahí lo tenemos grabado, dijeron que el coste de la elevación al Páramo Bajo era cero", ha insistido.

Por otro lado, Medina ha advertido de que es posible que los regantes "no vayan a parar" porque "quieren movilizarse en Madrid". Ante esto, considera que se tiene que buscar "a la persona que sea responsable, que dé la cara" y ha recordado, insistiendo en su posición, que él no dice que "el escrito esté bien o mal, pero es un compromiso de los socialistas". Asimismo, ha avisado de que las negociaciones son para "darle validez al escrito". Es su máxima.