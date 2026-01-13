Una nueva gran tractorada para decir “no” a Mercosur colapsará Valladolid en estos puntos: “Tenemos una situación crítica”

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) ha convocado una concentración y tractorada frente a las Cortes de Castilla y León en Valladolid para este jueves, 15 de enero.

Coincidirá en el tiempo con la comisión extraordinaria de medio ambiente, vivienda y ordenación del Territorio en la que comparecerá, el 14 de enero, el consejero Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el director general el mismo día 15 para informar de la gestión en la campaña de incendios de 2025.

Se trata de una convocatoria de protesta que se une a otras que se están desarrollando en diferentes comunidades españolas y en otros países europeos para “exigir políticas que no destruyan el sector primario”.

En un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, Unaspi critica la aprobación del tratado de Mercosur del pasado 9 de enero y afirma que “la situación es crítica” en el sector agrario.

Desde Unaspi instan a todas las fuerzas políticas integrantes de las Cortes de Castilla y León a que exijan al Gobierno central que “rompa su alineamiento con este acuerdo” y “vote no a Mercosur”.

“Pedimos que desde Castilla y León se exija la aplicación de la preferencia comunitaria, principio fundacional de la Unión Europea que está siendo sistemáticamente vulnerado, aun siendo de obligado cumplimiento”, añaden en el comunicado.

Para Unaspi este tratado es “una amenaza directa a la supervivencia del campo y a la soberanía alimentaria” y “se ignora el papel fundamental que agricultores y ganaderos desempeñan en la protección del medio ambiente”.

“Los graves incendios que han asolado Castilla y León han dejado una lección clara. Un monte sin ganadería es una bomba de relojería. La ratificación de Mercosur es la sentencia de muerte para los custodios del territorio”, apuntan.

Sector primario en Castilla y León

En el escrito de Unaspi se señala que el sector primario de Castilla y León “atraviesa una de las mayores crisis de su historia” que es fruto de “unas políticas nefastas y fallidas de la Unión Europea y los estados miembros”.

Apuntan que es tal la “asfixia al sector” que “está al borde de la desesperación y de la desaparición por su gran precariedad” y que los trabajadores del sector primario sufren “estrés y cargas burocráticas inasumibles”.

En un comunicado firmado por Miguel Ángel Aguilera, presidente de Unaspi, se asegura que han invitado a todas las organizaciones profesionales agrarias a unirse a las movilizaciones porque “juntos somos más”.

Problemas al tráfico

La Policía Municipal de Valladolid ha informado de que los tractores entrarán a la ciudad desde las 8:30 horas antes de que se concentren en la Plaza de las Cortes.

Prevé que lo hagan por el Camino Viejo de Simancas en el kilómetro 4.850. También por la Avenida de Salamanca en el límite con Arroyo de la Encomienda. Por la N-601 bajo el cruce de la A-62 en el Camino Viejo de Zaratán.

Además de por la carretera de Fuensaldaña, la Avenida de Santander en el kilómetro 4600. Y a través de la VA-140 a su paso por los Campos de Pepe Rojo.

“El recorrido de la manifestación se realizará con tractores que accederán a la ciudad desde diferentes puntos y efectuarán los recorridos establecidos. Se prevé una importante afección al tráfico desde las 8:30 horas en todas las zonas por las que discurrirán las columnas de tractores y por las calles adyacentes y alrededores con retenciones de tráfico”, ha señalado la Policía Local.

Se prevé que los tractores queden estacionados en la Avenida de Salamanca, en el tramo entre la Avenida Real Valladolid y Monasterio de Santo Domingo de Silos. También en la calle Monasterio de Santa María de la Vid, en el tramo entre el Monasterio de Santo Domingo de Silos y Monasterio de Yuste y en la calle Monasterio de Yuste entre Monasterio de Santa María de Moreruela y Monasterio de Santa María de la Vid.

Estas vías permanecerán cortadas al tráfico.