45 tractores y 160 personas piden ayuda para el campo en Zamora y se unen contra Mercosur

En la mañana de este jueves, 8 de enero, se han celebrado en Zamora dos manifestaciones convocadas por Unaspi, Agrycal, y la Asociación de Agricultores y Ganaderos libres de Zamora para manifestar su desacuerdo con Mercosur y denunciar la situación que vive el campo en nuestra Comunidad.

Las dos manifestaciones han sido comunicadas previamente a la Subdelegación del Gobierno, como ha informado el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco García.

Una partía de Paradores de Castrogonzalo y la otra desde el Polígono de La Hiniesta en Zamora.

Según los datos facilitados por la Guardia Civil y la Policía Nacional de Zamora, en total, entre ambas manifestaciones, han participado unos 45 tractores, 25 turismos, y unas 160 personas.

“No se ha producido ningún incidente digno de mención y las dos manifestaciones se han desarrollado con total normalidad”, ha añadido el subdelegado del Gobierno.

En Zamora capital, a eso de las 14:00 horas, se ha leído un manifiesto y le han entregado el mismo a Ángel Blanco.

Ambas tractoradas han comenzado a las 10:00 horas y finalizaron a las 17 horas.