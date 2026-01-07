Confirmadas nuevas tractoradas en Castilla y León por ganaderos y agricultores: estas son las fechas y lugares

La Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi) vuelve a convocar manifestaciones y tractoradas en todo el territorio nacional este jueves, 8 de enero y viernes 9 del mismo mes, como han afirmado a través de un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Unas convocatorias por toda España que van a coincidir con las de otros países europeos como las largas protestas de Francia, Reino Unido, Alemania, Italia, Bélgica, Portugal y Grecia. Allí se están llevando a cabo “manifestaciones masivas, bloqueos de carreteras, enfrentamientos para exigir políticas que no destruyan el sector primario”.

“Estamos hartos”, ha asegurado, en declaraciones a este periódico, Luis Francisco del Agua, presidente de Agrygal en la Comunidad, dentro de Unaspi que se sumarán a las tractoradas de este 8 de enero en “cinco provincias de Castilla y León”.

Las del 9 de enero, en nuestra región, están aún por definir, como afirma Del Agua.

Tractoradas en Castilla y León

“El campo está mal y estamos hartos. Hartos de la competencia desleal y de Mercosur”, añade Luis Francisco del Agua, que asegura que este medio que este jueves volverán a salir a las calles de Castilla y León para protestar por la situación que viven ganaderos y agricultores.

En total se van a desarrollar diferentes tractoradas en Zamora, Valladolid, Segovia, Soria y en Burgos, como ha podido saber este medio.

“En Zamora se van a desarrollar dos. Una que partirá de la capital a las 10:00 de la mañana, desde la calle Labrador y otra desde Paradores de Castrogonzalo para unirse en un punto coincidente entre ambas protestas”, asegura Luis Francisco del Agua.

Además, se ha convocado otra concentración en La Maña, en Traspinedo, dentro de la provincia de Valladolid. En Segovia, a las 9:00 horas de este jueves, hay convocadas otras dos en Cerezo de Abajo y Cantalejo, como confirman las mismas fuentes.

“En Soria, a las 9:00 hay convocadas varias más en La Venta Valcorba, en la zona de San Esteban de Gormaz, en los aparcamientos junto al frontón, en Almazán, en el Bar del Polígono y en la zona de Matalebreras, en la gasolinera”, añade Del Agua que asegura que hay otra, en esta ocasión en la provincia de Burgos, en Aranda de Duero, en el Polígono Allende Duero, en la calle Vendimia.

Las del día 9 de enero, en nuestra Comunidad, están “pendientes de confirmación”.

Contra Mercosur

“Después del aplazamiento de la firma del acuerdo de Mercosur y a pesar de la protesta y el gran descontento del sector agrario y parte de la sociedad, la Unión Europea afirma que los avances van por buen camino y se prevé su firma el 12 de enero. De ahí la premura en retomar las movilizaciones”, añaden desde Unaspi.

Piden además que el Gobierno español “vote no a Mercosur” y que “no apoye la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur” en lo que califican como “una amenaza directa para la supervivencia del campo español y europeo y su soberanía alimentaria”.

Añaden que el sector primario, con Mercosur aun sin firmar “atraviesa una de las mayores crisis de su historia” que es “fruto de unas políticas nefastas y fallidas de la Unión Europea y los estados miembros como la actual PAC, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la mesa”.

Advertencia

Unaspi advierte que la agricultura, la ganadería y la pesca “atraviesan una situación crítica con total pérdida de rentabilidad y viabilidad”, tras años de “incremento de costes, recortes en la PAC y una creciente asfixia normativa derivadas de las absurdas políticas europeas, reducciones drásticas de número de días de faena y cuotas pesqueras a lo que se suma la firma de acuerdos comerciales que generan competencia desleal”.

“Esto nos ha llevado a perder en veinticuatro años (de 1999 a 2023) el 57% de nuestras explotaciones agrarias, hemos pasado de 1.790.162 explotaciones agrarias en 1999 a tan solo 784.141 explotaciones en 2023, según datos del INE, acelerando la despoblación rural y la pérdida de soberanía alimentaria”, añaden en el escrito.

En el caso de la ganadería, además, se enfrentan a las crisis sanitarias de enfermedades como la dermatosis bovina, la lengua azul, la gripe aviar o la peste porcina africana, con protocolos irrazonables que obligan al sacrificio de ganaderías enteras, lo que supone la muerte de miles de animales, ante un único caso positivo, llevando a la completa ruina al ganadero. Razón detonante de las protestas de nuestros vecinos franceses que tienen a Francia más de veinte días paralizada.

Desde Unaspi añaden que su “afán de aglutinar a todo el sector unido a salir a la calle en unidad de acción ante la grave crisis” han “invitado a todas las Organizaciones Profesionales agrarias (OPAS) a unirse a las movilizaciones y están esperando respuesta”.

“Porque unidos somos más fuertes y unidos llegaremos más lejos. Juntos somos más”, finaliza el comunicado firmado por Miguel Ángel Aguilera Ramírez, presidente de Unaspi.