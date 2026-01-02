Castilla y León prorroga hasta el 31 de enero la suspensión de ferias de vacuno por la dermatosis nodular

La Junta de Castilla y León ha decidido prorrogar hasta el próximo 31 de enero las medidas de restricción que afectan a las ferias y mercados de ganado bovino en toda la Comunidad para evitar la transmisión de la dermatosis nodular.

Esta decisión, materializada en una resolución publicada hoy, 2 de enero de 2026, en el Boletín Oficial de Castilla y León (BOCYL), responde a la persistencia del riesgo epidemiológico de la dermatosis nodular contagiosa (DNC).

La administración autonómica, tras consultar a las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) y a las asociaciones del sector, considera fundamental mantener esta protección dada la relevancia económica y social del sector vacuno en la región. Se trata de la cuarta resolución de este tipo desde que se detectó el riesgo el pasado mes de octubre.

Desde la Consejería se recuerda a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad y mantener un registro riguroso de entradas y salidas de animales. Asimismo, existe la obligación de notificar cualquier sospecha clínica a los Servicios Veterinarios Oficiales (SVO).

La Junta subraya que la dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica de difusión vectorial (transmitida principalmente por insectos) que no afecta a los seres humanos, ni por contacto directo con los animales ni por el consumo de carne o leche derivados.