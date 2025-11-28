UCCL pide coordinación a las administraciones para erradicar el foco de peste porcina "de forma inmediata"

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) ha instado este viernes a la coordinación de todas las administraciones públicas para erradicar el foco de peste porcina africana, que se ha notificado en la provincia de Barcelona tras encontrar a dos jabalíes silvestres muertos, "de forma inmediata" y contener "posibles saltos de la enfermedad".

UCCL, que ha asistido a la reunión informativa que ha tenido lugar este mediodía, junto al resto del sector, con la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal y la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, ha hecho un llamamiento a la calma al sector, a quien ha pedido "extremar las precauciones y potenciar las medidas de bioseguridad y comunicar cualquier sospecha que pueda tener, tanto en especies silvestres como en granja".

Además, la organización ha pedido a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León que "intensifique los controles sobre fauna silvestre" que "constituye un reservorio de enfermedades que transmiten a las ganaderías". UCCL ha pedido que todas las administraciones trabajen "codo con codo, más allá de quien pueda tener las tareas de coordinación" para que "se consiga erradicar este foco".

UCCL ha recordado que esta enfermedad, que no se encontraba en España desde 1994, "no es transmisible a las personas, ni por contacto con los animales ni por ingesta de productos derivados de ellos, por lo que es totalmente seguro el consumo de productos procedentes del cerdo".

"Ahora es el momento de la colaboración para una pronta erradicación, pero venimos reclamando desde hace muchos años un mayor control de la fauna silvestre que es reservorio de esta y otras muchas enfermedades. Nos ponemos al servicio de nuestros ganaderos y del Ministerio para ayudarles en todo lo que esté en nuestra mano", ha zanjado la organización.