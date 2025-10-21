UCCL exige un frente común contra la nueva PAC: "Tenemos que parar la reforma, siempre somos los paganos"

UCCL se ha concentrado este martes en Valladolid frente a la Delegación del Gobierno en Castilla y León para volver a denunciar "el problema muy serio" que sufre el campo de la comunidad autónoma. Decenas de agricultores y ganaderos han respaldado esta protesta que alerta de que la crisis de precios que sufren desde hace años continúa poniendo a las explotaciones contra las cuerdas.

Además, exigen que se retire la propuesta de reforma de la PAC presentada por la Comisión Europea y que supone un recorte del 22% del importe actual. Esto supondría en torno a 1.700 millones de euros menos para el campo de Castilla y León.

Valentín García, presidente de UCCL en Valladolid, reflexiona que "tenemos un documento al que nos oponemos todos, debería ser de cajón que se retirara". Porque tanto el PP como el PSOE, partidos mayoritarios en el Parlamento Europeo, han manifestado su rechazo a esta reforma. Tampoco la apoya la Junta de Castilla y León ni el Gobierno de España.

García cree que con la nueva PAC los agricultores vuelven a ser "los paganos de la situación". "No podemos permitir que la PAC pase a ser un fondo de fondos donde pueda meter mano todo el mundo". El líder del sindicato agrario es firme: "Tenemos que parar esta reforma de la PAC".

Las ayudas de la Política Agraria Común se han convertido en vitales para el campo de Castilla y León. "Es el 30% de los beneficios que tiene una explotación". Por eso una drástica reducción tendría consecuencias letales para muchos agricultores y ganaderos.

UCCL considera que los beneficios del campo no deberían estar ligados a cobrar ayudas de la PAC, pero es consecuencia de la crisis de precios que arrastran desde hace décadas. "No necesitaríamos la PAC si tuviéramos unos precios justos y nuestras explotaciones fueran suficientemente rentables por el mero hecho de lo que producimos".

Grave crisis de precios

Las protestas contra la crisis de precios en el campo son recurrentes, pero aseguran que siguen siendo necesarias. Valentín García califica este problema como "el más grave" que sufre el sector. "Tenemos que seguir concentrándonos porque aunque lo digamos en las mesas y en las reuniones que tenemos a todos los niveles, sigue siendo un problema muy serio".

Este 2025 la situación no ha mejorado. UCCL explica que "hemos tenido una cosecha aceptable en cereal y en los cultivos mayoritarios de Castilla y León". Sin embargo denuncia que "en el girasol y en los demás cultivos es un nuevo año en números rojos".

En el caso del cereal, los agricultores cobran precios de hace más de 35 años. Las importaciones masivas de Ucrania y de países del Mercosur han desplomado los precios. Y a esto se suma un aumento de los costes de producción. García critica que tengan que soportar los aranceles para las exportaciones y también los que afectan a las importaciones de productos que necesitan. Es el caso de los abonos que vienen de Rusia. "Al final nos ponen el precio a lo que compramos y a lo que vendemos. Y así es totalmente inviable".

Como ejemplo, han llevado hasta esta concentración frente a la Delegación del Gobierno de Castilla y León dos medias fanegas llenas de grano de trigo. "20 kilos de trigo hoy no valen 2 euros porque están a 19 céntimos. Y, sin embargo, con 20 kilos de trigo se sacan 80 barras de pan. Y como poco una barra de pan vale un euro o un euro y pico. De 20 a 80 yo creo que no es muy difícil hacer la cuenta".

También han aprovechado para denunciar los obstáculos de otros tipos de producción. Advierten cómo en la Denominación de Origen Ribera de Duero, "buque insignia de la provincia de Valladolid", los viticultores han tenido problemas para vender su uva. O cómo evolucionan a la baja los contratos de patatas "mientras se importan de Francia o de otros países".

Por último han recordado la necesidad de exigir los mismos niveles de calidad y de seguridad a los productos españoles y los de otras zonas del mundo. "Es necesario que haya una certificación de calidad en origen y que además se controlen los productos que entran".