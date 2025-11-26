Castilla y León pierde cada día 4 o 5 ganaderías de extensivo, lo que lleva a los mataderos a una "situación crítica"

Cada día, Castilla y León pierde entre 4 y 5 ganaderías en régimen extensivo, lo que está provocando un descenso de sacrificios de cabezas de ganado y el aumento de los precios al consumidor, según ha expuesto la Asociación de Mataderos de la Comunidad (Amacyl), quienes ya hablan de "una situación crítica" para ellos.

Amacyl ha achacado esta circunstancia a las políticas de la PAC, la excesiva burocracia, las "problemáticas" en torno a la gestión del bienestar animal y la falta de relevo, como "principales causas de la reducción de la cabaña ganadera española".

Según los datos de COAG, cada año 1.550 ganaderos de extensivo se ven obligados a cerrar. En España, desde 2006 se han perdido 21.946 explotaciones de vaca nodriza y 6.132 de ovino de carne.

Todo ello, advierten desde Amacyl en caso de que no se revierta, se puede traducir en una "amenaza a la actividad económica de estos centros y el empleo en las zonas rurales, donde están ubicados la mayoría, que es en donde más se necesitan".

Por todo ello, urgen a las diferentes administraciones a que tomen medidas que "frenen el abandono de la actividad ganadera y fomenten el relevo generacional, eliminando las trabas burocráticas y estimulando las ayudas para mantener la labor de los ganaderos".

Para Amacyl, en estos momentos se está "haciendo todo lo contrario" con la Política Agraria Común, que reduce ayudas y "fomenta el abandono".

A este contexto, según han lamentado, se le suma la "excesiva carga impositiva" a la que tienen que hacer frente los mataderos de Castilla y León. Han explicado que la extensión obligatoria de la norma de Provacuno e Interovic, vigente desde el 2 de enero de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2030, estipula una aportación económica obligatoria para todos los operadores del sector de la carne de ovino y vacuno en España, destinada a "financiar actividades de comunicación, promoción e imagen del sector".

En concreto, en el ovino son 8 céntimos por cabeza de ganado los que debe destinar el matadero a Interovic y otros 8 céntimos el ganadero. Si hablamos de vacuno es de 50 céntimos cada uno a Provacuno.

Amacyl ha denunciado que estas cantidades son "totalmente desproporcionadas y abusivas" y han apuntado que en estos momentos no se pueden asumir porque "son un coste elevadísimo" y, además, los mataderos están "asumiendo el coste que los ganaderos tienen que aportar en la mayoría de los casos".

"Los mataderos están aportando a estas dos entidades 16 céntimos por cabeza de ovino sacrificada y 1 euro por cabeza de vacuno, algo inviable y que se tiene que revisar por el Gobierno", han precisado.

Por último, han puesto de manifiesto que muchas ayudas Leader a las que los mataderos pueden acceder para el impulso de inversiones o modernizar sus instalaciones, quedan finalmente desiertas por la "cantidad de requisitos que se piden".

"Estas ayudas suelen estar ligadas a la creación de empleo o contratación de mujeres pero no tienen en cuenta las características donde están ubicados estos centros donde la población que vive es reducida", han puntualizado.

De esta manera, piden una mayor flexibilidad en los requisitos y que se reoriente el objeto de las ayudas a la mejora de la competitividad y al mantenimiento del empleo para que estos centros puedan continuar manteniendo la actividad y fomentando la economía en la zona donde operan.