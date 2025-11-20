Ecologistas alertan de que las lluvias pueden convertir los montes quemados en "una nueva catástrofe ambiental"

Las lluvias torrenciales caídas en los últimos días en buena parte de Castilla y León han encendido las alarmas entre colectivos ecologistas de la Comunidad.

Por ello, la plataforma Nuestra Tierra Quemada por Inacción exige a la Junta de Castilla y León medidas urgentes para evitar que los terrenos afectados por los incendios forestales del verano sufran una "nueva catástrofe ambiental".

El colectivo ha convocado, además, una concentración el 23 de noviembre a las 12:00 horas en la plaza San Marcos de León para reclamar "un futuro digno para nuestros pueblos".

En un comunicado recuerdan que tras los incendios, miles de hectáreas han quedado desprovistas de vegetación. La organización subraya que la falta de raíces acelera la erosión y facilita el arrastre de cenizas hacia ríos y acuíferos.

Además, la plataforma señala que la ausencia de actuaciones rápidas está generando deslizamientos de tierra, pérdida de suelo fértil y la colmatación de cauces y embalses. También alertan de un impacto grave sobre especies en peligro de extinción como el desmán ibérico.

El portavoz de la plataforma, Alexis C. M., advierte de que "después del fuego llega el barro" y afirma que "no podemos permitir que la falta de prevención y planificación convierta los montes quemados en torrentes de contaminación que destruyan nuestros ríos y pueblos".

El colectivo demanda una evaluación detallada de daños en cada zona afectada. Por ello reclaman que se efectúen análisis de aguas y catas de suelo que permitan identificar áreas de mayor deterioro, conocer el grado de ignición y determinar la afectación a semillas, bulbos y raíces.

Además, la plataforma pide que toda la información se publique en documentos y mapas georreferenciados accesibles en la página de la Junta, como base para un futuro Plan de Restauración.

La asociación exige un plan integral de recuperación que priorice la regeneración natural del bosque y evite reforestaciones "precipitadas o inadecuadas".

Y también reclama que todas las actuaciones estén supervisadas por especialistas independientes, como edafólogos o biólogos de la conservación, y que cada decisión atienda a las particularidades de cada territorio.

Otra de sus peticiones de esta organización es la protección urgente de cauces, arroyos y embalses mediante filtros y barreras de sedimentos que frenen la llegada de cenizas y lodos contaminantes.

Además, la plataforma reclama la movilización inmediata de recursos públicos y la coordinación entre la Consejería de Medio Ambiente, las confederaciones hidrográficas y los ayuntamientos implicados.

Entre las medidas de emergencia, plantean la colocación de fajinas, biomallas, barreras naturales y diques de contención para estabilizar el suelo.

Igualmente, el colectivo propone la siembra de herbáceas de rápida germinación propias de cada zona y advierten de que, si se usa paja como acolchado, debe garantizarse que no esté tratada con plaguicidas o fungicidas.

Eso sí, rechazan el empleo de maquinaria pesada sobre terrenos quemados para evitar su compactación y reclaman la prohibición inmediata de retirar la madera muerta. Según la plataforma, estos restos ayudan a retener el suelo, sirven de refugio para la fauna y aportarán materia orgánica para recuperar la humedad.

La plataforma recuerda que algunas de estas actuaciones deben aplicarse incluso antes de que finalicen los estudios, ya que las zonas con riesgo de erosión requieren intervenciones de emergencia.

Su portavoz reprocha que "el fuego ya arrasó nuestros montes este verano en Castilla y León por inacción y negligencia" y reclama "acción, no excusas".

El colectivo destaca que las lluvias torrenciales de estas semanas están golpeando especialmente a la provincia de León, la más afectada por los incendios estivales.

Finalmente, la plataforma advierte de que la erosión y la contaminación del agua aumentarán sin medidas inmediatas, con efectos directos sobre la biodiversidad, la seguridad de la población y el abastecimiento.