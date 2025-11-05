Ireneo, décadas de lucha para mejorar el campo de CyL: "Los jóvenes deben estar orgullosos de ser agricultores y ganaderos"

Ireneo Cuesta Modinos es el ejemplo de una vida dedicada a crear riqueza en su Comunidad. Una trayectoria profesional brillante por la que a sus 82 años es galardonado en los Premios de Cooperativismo y Economía Social de Castilla y León por su papel impulsor del cooperativismo agroalimentario en el medio rural.

Un premio que el palentino recogerá el próximo 10 de noviembre en un evento que tendrá lugar en Salamanca por haber sido un referente en la promoción de cooperativas como Lacto Unión, la cerealista Socotem de Villada o la mejora genética de la raza frisona en la Comunidad.

Su vínculo con el campo viene desde la infancia. En 1995 fundó la Sociedad Cooperativa La Peraleja junto con su hermano. “En aquellos años, cuando la gente dejó el pueblo, nosotros nos quisimos quedar”, recuerda en declaraciones a EL ESPAÑOL- Noticias de Castilla y León.

Una empresa familiar en la que, a día de hoy, trabajan sus tres hijos y otras tres personas. “Mi hermano y yo empezamos con estos temas porque vimos que el camino era una cooperativa. Comenzamos y desde entonces continúa”, añade.

Durante estos años, ha luchado por la ganadería y la mejora del sector en todos los aspectos. Presidió desde 2004 hasta 2013 la Federación Frisona de Castilla y León y fue miembro de la Junta de Gobierno de la Confederación de Asociaciones de Frisona Española (Conafe) durante la mencionada etapa.

Unos años que recuerda de “mucho trabajo y dedicación”, haciendo concursos, logrando un crecimiento de la comarca ganadera de Palencia y adaptándose a los nuevos cambios que el campo ha vivido.

“Hemos pasado de estar ordeñando en cuatro puntos a pasar a cuatro robots”, afirma con una carcajada el premiado. Asimismo, reconoce que nunca ha cesado en su lucha de lograr los mejores precios para los socios.

Sus hijos, desde muy jóvenes, empezaron a formar parte de la ganadería familiar. Y reconoce que han sido para él un impulso en muchos aspectos, y también quienes le han ido enseñando cómo ir mejorando con los nuevos avances.

Ireneo Cuesta durante su etapa como presidente de la Federación Frisona de Castilla y León

Uno de los momentos que más recuerda fue cuando le dijeron que tenía que tirar las naves porque ya no eran prácticas con los nuevos tractores y el incremento de animales.

“Me habían costado sudor y lágrimas, pero teníamos que ampliar. Y mis hijos me dijeron: si en 20 años no se han amortizado las naves, poco hemos hecho. Justo ahí me dio una vuelta al pensamiento y a la forma de entender que todo había cambiado”, explica.

Toda una vida dedicada al campo. Unos años que recuerda como “los mejores” y, aunque ya está jubilado, sigue yendo cada día a su ganadería para ver a sus hijos y seguir disfrutando de su pasión y su vida, que son los animales.

Falta de relevo generacional

Uno de los aspectos que más le preocupa al ganadero palentino es la falta de relevo generacional en el campo. Lamenta que siga la creencia de que todo el mundo debe hacer una carrera universitaria y no apostar por este sector, que es uno de los más imprescindibles.

Eso sí, cree que el primer paso lo deben dar los propios padres y las personas que se dedican al campo. “Debemos animar a nuestros jóvenes a apostar por el campo, que lo vean como algo atractivo”.

De este modo pide que tanto las administraciones como los propios agricultores y ganaderos arrimen el hombro para no perder un sector esencial.

“Tenemos que seguir dando de comer a la gente. Tiene que mejorar necesariamente. ¿Alguien se ha preguntado qué pasa si dejamos tres días los supermercados vacíos?”, pregunta.

Por esta razón, Ireneo considera que es el momento de eliminar estereotipos y dejar de lado la imagen que se tiene de los trabajadores del campo: “El agricultor y el ganadero es una persona tan digna como cualquier otro oficio. Hay que animar a los jóvenes a decir con orgullo que son agricultores y ganaderos”, asegura.

Un premio a su trayectoria profesional

Ireneo recogerá el próximo 10 de noviembre este significativo premio en Salamanca. En un encuentro que pone en valor el importante papel de las cooperativas en Castilla y León.

En este sentido, Cuesta reconoce que cuando se enteró de que sería galardonado le “sorprendió”. Afirma que todos los puestos en los que ha estado ha sido porque sus compañeros han considerado que “ahí debía estar”.

Y matiza que estos años de trabajo en las distintas asociaciones “ya han sido un premio” y, por tanto, el reconocimiento “ya lo tenía”.

“Me parece que no lo merecía, que no he hecho más que lo que tenía que hacer y cuando lo debía hacer. El premio ya está dado”, finaliza el palentino.

Un homenaje a muchas décadas de dedicación al campo y de lucha para tener las mejores condiciones de vida en el campo.