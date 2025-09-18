Nace en Castilla y León el primer pollo en libertad del águila más grande de Europa tras su extinción en España

Castilla y León ha sido el escenario del nacimiento en 2025 del primer pollo de pigargo europeo (Haliaeetus albicilla) en España.

Un momento histórico para la conservación de la naturaleza, porque se trata de la primera reproducción exitosa de una pareja del proyecto iniciado en 2021. Esto supone un gran avance del Proyecto Pigargo, que busca consolidar una población reproductora de esta especie en el país.

El pollo nació en el norte de la Comunidad, en una de las zonas óptimas identificadas por el estudio de viabilidad del proyecto. La colaboración de la Junta de Castilla y León ha sido clave, junto al apoyo técnico del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de Agentes Medioambientales, que participaron en el marcaje con GPS del nido.

Pigargo europeo

Los progenitores son dos pigargos reintroducidos de cuatro años: el macho Pimiango y la hembra Mansolea, cuyos nombres homenajean a la localidad asturiana que acoge el proyecto y a su dialecto. La ubicación del nido se mantiene en secreto para proteger a la pareja y su cría.

El Proyecto Pigargo nació tras la aprobación en 2018 del 'Listado de especies extinguidas en todo el medio natural español'.

La inclusión del pigargo europeo en este inventario fue avalada por científicos que asesoran al Miteco y a las comunidades autónomas, al considerarlo una especie autóctona desaparecida.

La Ley 42/2007 establece que las administraciones deben promover la reintroducción de especies autóctonas extinguidas.

La ONG Grefa ha sido la encargada de recuperar al pigargo europeo como especie reproductora. En agosto de 2021 los primeros ejemplares llegaron desde Noruega a Asturias, donde se aclimataron antes de su liberación.

De los 25 individuos liberados hasta ahora, 17 sobreviven y 12 están emparejados, lo que muestra una "supervivencia, adaptación y tasa de emparejamiento muy alta".

Ernesto Álvarez, presidente de Grefa, considera "todo un éxito" el nacimiento de este primer pollo "con poco más" de veinte ejemplares liberados y que se haya conseguido en "solo cuatro años de proyecto.

"Es un resultado emocionante y motivador que nos permite confiar en más reproducciones la próxima temporada", ha añadido.

Quinientas horas de trabajo

El seguimiento de la pareja ha requerido más de quinientas horas de trabajo de campo durante la primavera y verano de 2025. A mediados de 2024 se detectó que la pareja regentaba un territorio y desde febrero de 2025 comenzaron la construcción del nido en un roble. A finales de marzo la hembra inició la incubación y en mayo nació el pollo.

El 18 de julio el pollo "saltó" del nido. Enrique Murciano, técnico de Grefa, relata: "Tras el salto estuvo diez días en el suelo ejercitando técnicas de vuelo, mientras sus progenitores se mantenían atentos y protectores, incluso disuadiendo a un zorro.

Finalmente alzó el vuelo y recorrió unos quinientos metros hasta posarse en un árbol, un movimiento que celebramos por todo lo alto".

Actualmente, el pollo realiza sus primeros vuelos exploratorios y sigue siendo alimentado por sus padres, que le enseñan técnicas de pesca para obtener comida de forma autónoma.

Lorena Juste, bióloga de Grefa, espera que la visión del pigargo europeo como reproductor en España "logre generar una conexión con la especie y permita retomar las liberaciones para asegurar su viabilidad a largo plazo".

El pigargo europeo es el águila más grande de la fauna europea y cumple un rol ecológico clave. Como depredador vinculado a ecosistemas acuáticos, mantiene controladas a especies cuya sobrepoblación impacta negativamente, como la carpa.

Su alimentación carroñera contribuye a controlar enfermedades y actúa como bioindicador de la calidad de las aguas.

El nacimiento del primer pollo ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Ribadedeva, del Miteco, del Norwegian Institute for Nature Research y del Norwegian Environment Agency, así como de la Junta de Castilla y León, empresas eléctricas EDP e Iberdrola y la fundación Rewilding Europe.

El respaldo de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha sido fundamental. Su Grupo de Especialistas en Translocaciones de Conservación recomienda "mantener el proyecto, continuando la liberación de ejemplares según el plan original y con un monitoreo continuo".

Proyectos similares en Francia, Inglaterra, Escocia e Irlanda han logrado consolidar poblaciones de pigargo europeo. Noruega ha suministrado los ejemplares para estas reintroducciones.

Sobre esto, Duncan Halley, investigador del NINA cree que el nacimiento en España es "muy alentador" porque supone que hay "buenas condiciones para la especie y nos sentimos orgullosos de ayudar a devolver esta ave perdida a los cielos españoles".

"Este primer nacimiento de pigargo europeo en libertad tras su extinción en España constituye un logro histórico y demuestra la necesidad de mantener el compromiso con la recuperación de especies autóctonas desaparecidas", concluye Ernesto Álvarez.