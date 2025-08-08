Asaja alerta de que la entrada masiva desde Andalucía y la meseta puede hundir los precios en Castilla y León

La organización agraria Asaja ha reclamado que se mantenga una remuneración justa para los productores de patata de Castilla y León ante el inminente inicio de la campaña de recolección.

La entidad pide a los agricultores que escalonen el arranque para evitar una caída de precios motivada por la entrada simultánea de producto al mercado.

Asaja advierte de que la llegada de patata del sur de España, fundamentalmente desde Andalucía y el arranque inminente en la meseta pueden presionar las cotizaciones a la baja.

Por ello, la organización solicita "prudencia" para no favorecer "movimientos interesados" que desestabilicen el mercado desde el inicio.

Además, recuerda a la Administración que debe garantizar el cumplimiento de la Ley de la Cadena Alimentaria para impedir ventas por debajo de coste.

La organización agraria señala a operadores y distribución como responsables de frenar "su avaricia" y mantener precios similares a los de la campaña pasada. Y sostiene que esta medida es necesaria para asegurar el futuro de la patata de calidad de la comunidad y evitar una mayor dependencia de las importaciones.

En 2025 se han sembrado en Castilla y León unas 19.400 hectáreas, frente a las 16.928 de 2023 y las 17.290 de 2024. La comunidad aporta el 40 % de la producción nacional, con unas 800.000 toneladas. España produce algo más de dos millones de toneladas y debe importar un millón más, principalmente de países terceros que no cumplen los estándares de la Unión Europea.

Las previsiones apuntan a buena calidad y alta producción gracias a un sector "muy profesionalizado" y a condiciones meteorológicas favorables. Asaja recuerda que los costes de cultivo rondan los 10.000 euros por hectárea, por lo que se necesita una producción óptima y un precio digno para cubrir gastos.

El verano pasado las cotizaciones oscilaron entre 40 y 55 céntimos por kilo, cifras "buenas" para los agricultores pero alejadas de lo que paga el consumidor.

Asaja pide a los consumidores que, en los próximos meses, comprueben el origen de la patata y elijan la producida en Castilla y León. Propone un "doble etiquetado" que incluya el país o región de origen, el precio pagado al productor y el cobrado al consumidor. Por eso, Asaja afirma que "el beneficio se lo quedan los intermediarios" y no los agricultores.

La superficie sembrada presenta una amplia distribución territorial. Valladolid encabeza la lista con 5.607 hectáreas, seguida de Salamanca con 5.200 y Ávila con 1.638. Les siguen Segovia con 1.876, Burgos con 1.784, León con 1.339 y Zamora con 1.086. Las provincias con menor superficie son Palencia, con 602 hectáreas, y Soria, con 270. En conjunto, la superficie total en Castilla y León alcanza las 19.400 hectáreas.