Asaja advierte del "error garrafal" de diseñar un programa para Tierra de Campos "sin escuchar al campo"

La organización agraria Asaja ha pedido hoy a la Junta de Castilla y León, a través del consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, que las organizaciones agrarias puedan participar como interlocutoras legitimadas para ello, en la elaboración del denominado Programa Territorial de Tierra de Campos, presentado ayer. Esta iniciativa de la Junta de Castilla y Leon pretende la implantación y consolidación del tejido empresarial en esta zona del territorio que involucra a los 188 municipios de cuatro provincias Valladolid, Palencia, León y Zamora que conforman una de las comarcas históricas y más identificativas de la región, ligada desde siempre al cereal: la Tierra de Campos.

Asaja considera que "un plan de desarrollo dirigido al medio rural tiene que contar necesariamente con la participación de los hombres y mujeres del campo y de sus legítimos representantes, y que el no haberlo hecho de partida denota la falta de consideración que suelen demostrar todos los políticos para con el sector primario".

Asaja entiende que este programa no debe de limitarse en exclusiva a los proyectos industriales, sino que tiene que potenciar la rentabilidad de la agricultura y ganadería con políticas que mejoren las infraestructuras, como las concentraciones parcelarias, y procurar donde sea posible se acometan transformaciones en regadío o modernización de los existentes. La ganadería, tanto intensiva como extensiva, deben de considerarse también como actividades económicas a promocionar debido a su capacidad para generar empleo, para dar salida a las producciones agrícolas, y para suministrar materia prima a la industria agroalimentaria de la leche y la carne.

Para Donaciano Dujo, “sería un error garrafal diseñar un programa para Tierra de Campos, una comarca tan grande y castigada, sin el campo. Cualquier propuesta tiene que nacer tras escuchar a la gente a la que va dirigida, para que no se desperdicie un dinero que no sobra precisamente. El campo no ha abandonado nunca Tierra de Campos, que por algo se llama así”.

