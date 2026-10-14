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La carrera contra la ELA de Eurocaja Rural rompe todos sus récords: más de 6.700 personas y fondos para Castilla y León

La solidaridad ha vuelto a demostrar su capacidad para movilizar a miles de personas frente a la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

La Carrera Solidaria contra la ELA de Fundación Eurocaja Rural ha cerrado su edición de 2026 con cifras históricas: 151.100 euros recaudados y más de 6.700 participantes.

En una convocatoria que refuerza su dimensión nacional y cuyo impacto llegará también a Castilla y León a través de la asociación ELA Castilla y León.

La totalidad del dinero obtenido se distribuirá entre diez entidades de pacientes de diferentes comunidades autónomas.

Entre ellas figura ELA Castilla y León, que recibirá parte de los fondos para contribuir a la labor de acompañamiento y apoyo que desarrolla con las personas afectadas por la enfermedad y sus familias en la Comunidad.

La iniciativa busca así trasladar la solidaridad de miles de participantes a quienes conviven diariamente con una patología neurodegenerativa que continúa planteando importantes desafíos personales, familiares y asistenciales.

El balance de esta edición confirma el crecimiento de una carrera que ha conseguido superar sus propios registros año tras año.

A los más de 6.700 participantes presenciales se han sumado corredores y personas que han colaborado mediante dorsales solidarios desde distintos puntos de España, también de forma virtual.

Una fórmula que ha permitido ampliar el alcance de la convocatoria y convertirla en un movimiento colectivo que trasciende el ámbito deportivo.

La movilización no se ha limitado a las calles. La campaña de la Carrera Solidaria contra la ELA ha superado los seis millones de impresiones en redes sociales, una difusión que ha contribuido a aumentar la visibilidad de la enfermedad y a acercar su realidad a nuevos públicos.

Entre las acciones que han impulsado esta repercusión destaca la iniciativa '1 FOTO, 1 EURO', que ha reunido 1.245 fotografías compartidas en redes sociales.

Cada imagen se ha convertido en una muestra de apoyo a la causa y en una forma de implicar a la ciudadanía más allá de la propia jornada deportiva.

Imagen conjunta del día de la carrera. Cedida

También ha tenido una respuesta destacada la acción '100% Solidarios', en la que más de 82 entidades sociales han compartido sus vídeos para mostrar su respaldo a las organizaciones beneficiarias.

Asociaciones de pacientes, colectivos, empresas y rostros conocidos han contribuido a extender el mensaje de la carrera, convirtiendo las redes en un altavoz para las personas afectadas por la ELA.

Más de un centenar de voluntarios

Detrás de las cifras récord hay también más de 100 voluntarios, cuya colaboración ha resultado fundamental para sacar adelante una iniciativa de estas dimensiones.

Su trabajo se suma al esfuerzo de los participantes, patrocinadores, empresas colaboradoras, administraciones públicas, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y entidades sociales que han contribuido al desarrollo de la convocatoria.

La organización ha contado con el respaldo de Eurocaja Rural, Minsait, Grupo Eulen, Grupo Unitel y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, además de la colaboración del Ayuntamiento de Toledo, en una edición que vuelve a poner de manifiesto la capacidad de coordinación entre instituciones, empresas y ciudadanía para impulsar una causa solidaria.

Los 151.100 euros recaudados se repartirán íntegramente entre diez organizaciones que trabajan con personas afectadas por la ELA en diferentes territorios: Asociación Regional ELA CLM-Adelante, ADELA Madrid, ELA Castilla y León, ADELA Comunidad Valenciana, ELA Región de Murcia, ARAELA, CanELA, VencELA, ELA Andalucía y ELA Extremadura.

La presencia de ELA Castilla y León entre las entidades beneficiarias da una dimensión autonómica a una iniciativa que ha logrado reunir apoyos de todo el país.

Los fondos contribuirán a respaldar el trabajo de las asociaciones, que desempeñan una función esencial en el acompañamiento a pacientes y familiares y en la atención a sus necesidades.

Con esta edición, Fundación Eurocaja Rural consolida una carrera que combina deporte, sensibilización y recaudación de fondos para las organizaciones de pacientes. Los resultados de 2026 dejan un nuevo récord de participación y aportaciones económicas, pero también una muestra del respaldo social a quienes afrontan la ELA y a las entidades que trabajan para mejorar su calidad de vida.