Firma entre Cajamar y Empresas Mágicas.

Firma entre Cajamar y Empresas Mágicas. Cedida

Economía

Cajamar se incorpora a Empresas Mágicas de España para impulsar el desarrollo del medio rural

La entidad financiera se suma como empresa tractora a una iniciativa que promueve la colaboración entre compañías y municipios para generar oportunidades económicas en el territorio.

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Cajamar se ha incorporado a Empresas Mágicas de España como empresa tractora del sector financiero, con el objetivo de contribuir al desarrollo territorial a través de la colaboración entre empresas, instituciones y municipios.

La adhesión refuerza la presencia de la banca de proximidad en una iniciativa que busca impulsar proyectos vinculados a las necesidades y oportunidades de los entornos locales, especialmente en el medio rural.

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La firma del acuerdo ha contado con la participación de Francisco J. Martín Marfil, presidente del Ecosistema Mágico de España y de Pueblos Mágicos de España, y José Antonio Montero López, director territorial de Cajamar en Madrid.

También han asistido Stela Izquierdo, consejera ejecutiva de Empresas Mágicas de España, y Albert Rivera y José Manuel Villegas, miembros del consejo impulsor de la iniciativa.

Empresas Mágicas de España promueve la cooperación entre el tejido empresarial y los municipios para desarrollar actuaciones relacionadas con el territorio.

Su modelo combina análisis, certificación y ejecución de proyectos con el propósito de orientar la participación de las compañías hacia iniciativas que respondan a las necesidades y aprovechen las oportunidades de cada localidad.

La iniciativa cuenta actualmente con once empresas tractoras y más de quince compañías en proceso de adhesión. Entre las organizaciones que ya forman parte del ecosistema figuran KIA, Airbnb, ESIC, Paradores y BBVA.

Con su incorporación, Cajamar aporta la experiencia de una entidad financiera vinculada a la economía productiva, la banca de proximidad y la actividad empresarial del medio rural.

La incorporación de Cajamar es importante para Empresas Mágicas porque conecta su experiencia y cercanía al medio rural con los retos y oportunidades de nuestros pueblos”, ha señalado Francisco J. Martín Marfil.

Por su parte, José Antonio Montero ha subrayado la vinculación de la entidad con el territorio y su papel en el desarrollo económico local.

“En Cajamar creemos en una forma de hacer banca estrechamente ligada al territorio, a las personas y a la actividad económica que contribuye al desarrollo local”, ha afirmado.

El director territorial de Cajamar en Madrid ha añadido que la adhesión permitirá sumar capacidades y colaborar con empresas, instituciones y municipios en proyectos orientados a impulsar “el crecimiento sostenible, la innovación y la generación de valor en nuestros pueblos y ciudades del mundo rural”.

La incorporación se enmarca en un modelo de colaboración público-privada que pretende acercar los recursos y las capacidades de las empresas a los desafíos de los municipios.

Un planteamiento que sitúa la actividad económica, la innovación y la generación de oportunidades como elementos clave para favorecer el desarrollo de los territorios.