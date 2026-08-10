Castilla y León registra el mejor año de su historia en proyectos industriales y la captación de inversiones estratégicas

Un grupo de trabajadoras en la fábrica de Gullón del municipio palentino de Aguilar de Campóo. Archivo.

Castilla y León está registrando el mejor año de su historia en la declaración y tramitación de Proyectos Industriales Prioritarios (PIP). Una herramienta gestionada por la Consejería de Industria de la Junta de Castilla y León que sirve para quitar trabas burocráticas y dar luz verde con prioridad a las inversiones estratégicas para la región.

Los datos de los últimos meses dejan cifras récord: se van a movilizar más de 1.210 millones de euros, lo que permitirá crear unos 1.240 puestos de trabajo y blindar más de 4.600 empleos que ya existen en la Comunidad.

Hasta el momento, la Junta ya ha aprobado cinco grandes proyectos estratégicos.

Entre ellos destacan las inversiones de Horse Powertrain Spain e Iveco España en sus plantas de Valladolid.

El plan de crecimiento de la multinacional alimentaria Freigel Foodsolutions en Roales del Pan y Valcabado (Zamora), el Plan Estratégico de Indra Sistemas con horizonte 2027 y la nueva planta de vidrio plano de Tvitec Float Glass en Cubillos del Sil (León).

A esta nómina de proyectos aprobados se suman otras cuatro iniciativas que se encuentran actualmente en fase de tramitación administrativa.

Se trata de las inversiones de I+D de Mars Multisales en Arévalo (Ávila), el proyecto logístico y de nuevos alimentos de Galletas Gullón en Palencia.

O la planta de e-biometanol renovable de Elyse EM-Numancia en Garray (Soria) y la ampliación automatizada de Frías Nutrición en el polígono burgalés de Villalonquéjar.

La aceleración de estos expedientes consolida a Castilla y León como un territorio atractivo para la atracción de capital y referente del sector industrial en España.