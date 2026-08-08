Las exportaciones de Castilla y León crecen a pesar del contexto internacional y logra un superávit de 1.982 millones

Los primeros cinco meses de 2026 han dejado un dato alentador en Castilla y León, que registró una crecida del 3,9% de sus exportaciones respecto al mismo periodo del año anterior pese al contexto internacional y alcanzó una balanza comercial con un superávit de 1.982 millones de euros.

La Comunidad se sitúa por encima de la media de España, que ha cerrado hasta el mes de mayo con un avance del 1,3%, mientras que la balanza comercial positiva de Castilla y León contrasta con el déficit de 25.094 millones de euros a nivel nacional.

El crecimiento se produce sobre la base de 2025, que experimentó una importante actividad exterior y en el que la Comunidad llegó hasta un valor total de exportaciones de 20.063 millones.

A pesar del ligero ajuste del 6% respecto al récord histórico de 2024, Castilla y León cerró el ejercicio anterior con un sólido saldo comercial positivo de 3.548 millones de euros y una tasa de cobertura del 121,5%.

Cifras que afianzan la competitividad de las empresas castellano y leonesas, que, además, durante el pasado año concentraron el 5,2% de todas las ventas al exterior del país.

Sectores y provincias

Desgranando los datos, la automoción ha vuelto a reafirmar su papel como motor indiscutible, representando casi el 50% de las ventas totales de la Comunidad.

A pesar de que en el cierre de 2025 se experimentó un descenso coyuntural en la venta de neumáticos y motores, el sector ha comenzado este 2026 con un fuerte impulso, acumulando casi 3.000 millones de euros hasta mayo, lo que representa un 10% más que el año anterior.

Por otro lado, sectores de alimentación, maquinaria y química han consolidado la diversificación industrial de Castilla y León.

Mientras que la maquinaria y equipos destacan por su robustez después de crecer un 12,7% en 2025, la industria químico-farmacéutica mantiene su trayectoria ascendente con una subida del 8,9% y un alza del 15,2% en los primeros meses del presente ejercicio.

Por provincias, Valladolid lidera el crecimiento con un 16,1% más y llega hasta los 4.465 millones de euros. Le siguen Salamanca, que sube 10,1%, y Burgos, que ha crecido un 5,1%.

Precisamente, estas tres provincias concentraron durante el año pasado el 76% de las ventas totales de Castilla y León.

Socios comerciales

Francia se ha consolidado como el principal socio comercial de la Comunidad, con exportaciones de más de 2.100 millones de euros hasta mayo, un crecimiento del 8%.

También destaca el aumento de las ventas a Italia, que se incrementaron un 41,6% en este tramo. Otros destinos como Bélgica, con un 35,4%, y Turquía, con un 21,7%, destacan en el balance del año anterior con incrementos significativos por la exportación de motores y combustibles.