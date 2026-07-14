El absentismo laboral costó 2.467 millones de euros a Castilla y León en 2025, según el último informe de Adecco

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en una imagen reciente, en el Senado Efe

El absentismo laboral costó 2.467 millones de euros a Castilla y León durante 2025, según el XV Informe Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo.

La Comunidad registró una tasa media del 7,6% de las horas pactadas, una décima más que el año anterior. Pese a ello, fue la octava autonomía con menor absentismo de España.

Los primeros datos de 2026 apuntan a que la tendencia continuará. Durante el primer trimestre, la tasa regional se situó cerca del 7,7%, según el informe recogido por la agencia Ical.

En el conjunto de España, el absentismo alcanzó el 7,6%, el nivel más elevado desde que existen registros. Su coste ascendió a 59.109 millones, un 11,7% más que en 2024 y casi el doble que antes de la pandemia.

La incapacidad temporal representa cerca del 78% del absentismo total.

País Vasco, Canarias y Cantabria registraron las tasas más elevadas, con un 9,6%. En el extremo contrario se situaron Baleares, Madrid y La Rioja.

Por impacto económico, Cataluña encabezó la clasificación, con 11.557 millones, seguida de Madrid, con 10.290 millones, y Andalucía, con 7.410 millones.

El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, atribuye el aumento a factores como el envejecimiento de la población activa, los problemas de salud mental, la duración de las bajas y la presión asistencial sobre el sistema sanitario.

También reclama una mayor coordinación entre administraciones, mutuas y empresas, además de reforzar la prevención y la salud laboral.

La industria lidera el absentismo

La industria registró la tasa más elevada, con un 8,18%, seguida de los servicios, con un 7,62%, y la construcción, con un 6,25%.

Por actividades, los mayores porcentajes correspondieron a los servicios postales y de correos, con un 13%; los servicios de edificios y jardinería, con un 12,5%, y el juego y las apuestas, con un 12,2%.

El informe alerta especialmente del avance de las bajas por salud mental. Ya son la segunda causa de incapacidad temporal por número de episodios y la primera por duración media.

En cinco años, estos procesos han aumentado un 111%. Además, suelen prolongarse entre dos y cuatro veces más que las bajas provocadas por dolencias físicas.

Adecco también advierte del crecimiento del burnout, especialmente cuando los procesos de transformación digital no van acompañados de formación y una adecuada gestión del cambio.