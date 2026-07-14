Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en una imagen reciente, en el Senado

Yolanda Díaz, ministra de Trabajo, en una imagen reciente, en el Senado Efe

Economía

El absentismo laboral costó 2.467 millones de euros a Castilla y León en 2025, según el último informe de Adecco

La comunidad registró una tasa de absentismo del 7,6%, la octava más baja de España, aunque el impacto económico continúa creciendo.

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El absentismo laboral costó 2.467 millones de euros a Castilla y León durante 2025, según el XV Informe Adecco sobre Empresa Saludable y Gestión del Absentismo.

La Comunidad registró una tasa media del 7,6% de las horas pactadas, una décima más que el año anterior. Pese a ello, fue la octava autonomía con menor absentismo de España.

Los primeros datos de 2026 apuntan a que la tendencia continuará. Durante el primer trimestre, la tasa regional se situó cerca del 7,7%, según el informe recogido por la agencia Ical.

En el conjunto de España, el absentismo alcanzó el 7,6%, el nivel más elevado desde que existen registros. Su coste ascendió a 59.109 millones, un 11,7% más que en 2024 y casi el doble que antes de la pandemia.

La incapacidad temporal representa cerca del 78% del absentismo total.

País Vasco, Canarias y Cantabria registraron las tasas más elevadas, con un 9,6%. En el extremo contrario se situaron Baleares, Madrid y La Rioja.

Por impacto económico, Cataluña encabezó la clasificación, con 11.557 millones, seguida de Madrid, con 10.290 millones, y Andalucía, con 7.410 millones.

El director de The Adecco Group Institute, Carlos Arcas, atribuye el aumento a factores como el envejecimiento de la población activa, los problemas de salud mental, la duración de las bajas y la presión asistencial sobre el sistema sanitario.

También reclama una mayor coordinación entre administraciones, mutuas y empresas, además de reforzar la prevención y la salud laboral.

La industria lidera el absentismo

La industria registró la tasa más elevada, con un 8,18%, seguida de los servicios, con un 7,62%, y la construcción, con un 6,25%.

Por actividades, los mayores porcentajes correspondieron a los servicios postales y de correos, con un 13%; los servicios de edificios y jardinería, con un 12,5%, y el juego y las apuestas, con un 12,2%.

El informe alerta especialmente del avance de las bajas por salud mental. Ya son la segunda causa de incapacidad temporal por número de episodios y la primera por duración media.

En cinco años, estos procesos han aumentado un 111%. Además, suelen prolongarse entre dos y cuatro veces más que las bajas provocadas por dolencias físicas.

Adecco también advierte del crecimiento del burnout, especialmente cuando los procesos de transformación digital no van acompañados de formación y una adecuada gestión del cambio.