Castilla y León acumula en el primer cuatrimestre del año un déficit de 347 millones, equivalente al 0,42% del PIB

El consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, el pasado mes de mayo Leticia Pérez ICAL

Castilla y León registró un déficit público de 347 millones de euros en el primer cuatrimestre del año, lo que supone el 0,42 por ciento del Producto Interior Bruto (PIB) de la Comunidad.

Se trata del mismo porcentaje que la media autonómica, donde el volumen total alcanza los 7.422 millones, según los datos facilitados este lunes por el Ministerio de Hacienda.

De esta forma, el déficit de Castilla y León se redujo en el último año en 153 millones de euros, lo que supone un 30,6 por ciento, mientras que en el conjunto autonómico cayó un 7,9 por ciento, al pasar de 8.058 a 7.422 millones de euros.

En comparativa autonómica, todas las comunidades presentan déficit a excepción de Navarra, con un superávit de 294 millones, el 0,99 por ciento de su PIB, y País Vasco, con 195 (0,19 por ciento).

Por su parte, los mayores déficit en porcentaje sobre su PIB lo presentan Canarias, con 802 millones (1,24 por ciento); Baleares, con 610 millones (1,22 por ciento) y Murcia, con 440 (0,93 por ciento).

En términos absolutos la mayor deuda corresponde a Cataluña con 1.832 millones (0,61 por ciento), Comunidad Valenciana, con 1.007 millones (0,61 por ciento) y Madrid, con 988 millones (0,28 por ciento).

Por otra parte, el déficit del Estado a finales de mayo se situó en el 0,80 por ciento del PIB, con una necesidad de financiación de 14.177 millones.

El Estado mantiene, además, un superávit primario de 1.571 millones, equivalente al 0,09% del PIB.

4.637 millones

Asimismo, el déficit consolidado de la Administración Central, las Comunidades Autónomas y los Fondos de la Seguridad Social se sitúa en abril en 4.637 millones, equivalente al 0,26 por ciento del PIB, frente al 0,41 por ciento del mismo periodo de 2025. En términos absolutos, el déficit se reduce un 33,4 por ciento.

A su vez, el conjunto de las Administraciones Públicas registra en el primer trimestre de 2026 un déficit de 6.430 millones, equivalente al 0,36 por ciento del PIB, por debajo del 0,38 por ciento de 2025. El superávit primario aumenta un 6,6 por ciento, hasta 2.820 millones

La mejora del saldo autonómico responde a un aumento de los ingresos no financieros del 10,1 por ciento, hasta 80.279 millones, que supera en 1,8 puntos porcentuales el crecimiento del gasto, que se sitúa en el 8,3%, hasta 87.701 millones.

Los impuestos han crecido un 10,1 por ciento, hasta 31.914 millones, y representan en torno al 40 por ciento del total de los ingresos. Dentro de ellos, los impuestos sobre la producción y las importaciones se sitúan en 8.037 millones, con un avance del 7,6 por ciento. Esta variación se debe, principalmente, al aumento de la recaudación del ITP y AJD en un 10,3 por ciento, hasta 4.712 millones.

Corporaciones Locales

Finalmente, también se publicaron este lunes los primeros datos de ejecución de 2026 de las Corporaciones Locales, correspondientes al primer trimestre del año.

Los datos muestran que las Entidades Locales han registrado un déficit de 2.058 millones de euros, lo que equivale al 0,12% por ciento del PIB.

Con los datos totales de las Corporaciones Locales, el déficit del conjunto de las Administraciones Públicas en el primer trimestre del año asciende al 0,36 por ciento del PIB, frente al 0,38 por ciento registrado en marzo de 2025.

De este modo, los gastos han aumentado un 7,2 por ciento, mientras que el crecimiento de los ingresos ha sido del 7,4 por ciento.