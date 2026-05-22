Ventas récord de 574 millones y en plena expansión internacional: Cerealto celebra sus datos desde Venta de Baños

Exterior de la fábrica de Cerealto Siro en Venta de Baños (Palencia) EFE.

La compañía alimentaria Cerealto cerró el ejercicio 2025 con una facturación de 574 millones de euros y un EBITDA recurrente de 53 millones de euros, consolidando así su crecimiento en un entorno especialmente complejo para la industria alimentaria internacional.

La empresa, especializada en la fabricación de productos a base de cereales para marcas y distribuidores de todo el mundo, incrementó sus ventas un 9,3% respecto al año anterior, mientras que el EBITDA recurrente avanzó un 12% frente a 2024.

Estos resultados llegan en un ejercicio marcado por "una fuerte apuesta inversora" y por el impulso de categorías estratégicas como snacks y desayuno, segmentos que continúan ganando peso dentro de los hábitos de consumo globales.

Más de 153 millones de euros

Entre 2022 y 2025, Cerealto completó el mayor ciclo inversor de su historia reciente, destinando más de 153 millones de euros a reforzar sus capacidades industriales, ampliar producción, acelerar la innovación y fortalecer su competitividad en mercados estratégicos.

Solo en 2025, la inversión alcanzó los 53 millones de euros, dirigidos principalmente a ampliar capacidad productiva y reforzar la eficiencia operativa en geografías clave para el crecimiento de la compañía.

Además, la empresa prevé destinar más de 75 millones de euros adicionales en 2026 para nuevos proyectos industriales y capacidades de producción tanto en España como en Estados Unidos, con el objetivo de consolidar su expansión internacional.

Estados Unidos, foco estratégico

Uno de los principales hitos del ejercicio fue el acuerdo alcanzado con Fresca Foods, especialista estadounidense en snacks naturales y orgánicos, una alianza que permitirá a Cerealto reforzar su presencia industrial en el mercado norteamericano y acelerar su crecimiento en Estados Unidos.

La compañía también firmó una financiación sindicada de 110 millones de euros destinada a fortalecer sus capacidades operativas y respaldar su desarrollo a largo plazo.

En paralelo, Cerealto avanzó en su estrategia de focalización de negocio con la venta de su actividad de pasta y de la planta de Venta de Baños (Palencia) a Cerealis.

Impulso a la innovación

La innovación volvió a situarse como una de las principales palancas de crecimiento de la compañía. Durante 2025, Cerealto invirtió 4,5 millones de euros en proyectos de innovación y lanzó al mercado 277 referencias, de las cuales 74 fueron nuevos productos.

La empresa reforzó especialmente el desarrollo de productos alineados con las nuevas tendencias de salud y nutrición, incorporando referencias ricas en proteína y fibra, productos bajos en azúcar, soluciones “on-the-go” y nuevas propuestas elaboradas con legumbres, avena o semillas de chía.

Entre las categorías con mayor crecimiento destacan las tortitas de arroz y maíz, snacks saludables y productos para desayuno.

Actualmente, Cerealto cuenta con más de 3.900 empleados en todo el mundo.

El consejero delegado de Cerealto, Bosco Fonts, destacó que 2025 ha sido “un año de sólido avance” pese al complejo contexto económico internacional.

Fonts subrayó además que las nuevas inversiones previstas en Europa y Estados Unidos permitirán a la compañía afrontar “los próximos años con una posición sólida para seguir creciendo y ser más competitivos”.