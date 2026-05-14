Eurocaja Rural y Abante impulsan una oferta de asesoramiento financiero y patrimonial a sus clientes

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, y del presidente de Abante, Santiago Satrústegui Cedida

Eurocaja Rural y Abante han firmado un acuerdo de colaboración para reforzar la propuesta de banca privada de la entidad financiera.

Ampliando así la oferta de servicios especializados dirigida a sus clientes en territorios como Castilla y León, donde Eurocaja Rural mantiene una destacada implantación.

Gracias a esta alianza, los clientes de Eurocaja Rural podrán acceder a nuevos servicios de asesoramiento financiero y planificación patrimonial personalizada, apoyados en la experiencia y la metodología de análisis de Abante.

El acuerdo también permitirá ofrecer soluciones en asesoramiento corporativo e inmobiliario.

En el ámbito patrimonial, el servicio incorporará la propuesta de valor de Abante, centrada tanto en el acompañamiento a familias y empresas familiares en la definición de su estrategia patrimonial como en la planificación financiera individual a través de su denominado “Plan de Futuro Completo”.

Este modelo parte de una reflexión sobre los objetivos personales y vitales de cada cliente para construir posteriormente un plan financiero alineado con esas metas.

Asimismo, el acuerdo contempla servicios dirigidos al tejido empresarial, incluyendo asesoramiento en procesos de expansión, financiación, búsqueda de socios o compraventa de negocios.

En el área inmobiliaria, los clientes de Eurocaja Rural podrán acceder a soluciones para construir, optimizar o planificar la transmisión de su patrimonio inmobiliario, incluyendo alternativas vinculadas a la socimi Vitruvio.

La colaboración amplía la relación que ambas entidades mantienen desde hace ocho años en el ámbito de la gestión.

Actualmente, Abante gestiona para Eurocaja Rural los fondos Rural Selección Equilibrada FI y Rural Selección Decidida FI, que suman un patrimonio conjunto de 225 millones de euros.

Con esta iniciativa, ambas organizaciones refuerzan una propuesta basada en el asesoramiento especializado, la cercanía y la atención personalizada, con el objetivo de facilitar a particulares y empresas una toma de decisiones financieras más informada y alineada con sus necesidades.

El director general de Eurocaja Rural, Víctor Manuel Martín López, señaló que “esta alianza ratifica el firme compromiso de Eurocaja Rural con la excelencia, la exclusividad y la calidad de los productos y servicios que ofrece a sus clientes. Nuestra vinculación a los mejores proveedores nos otorga una ventaja competitiva incuestionable”.

Por su parte, el presidente de Abante, Santiago Satrústegui, destacó que “este acuerdo con Eurocaja Rural nos permite acercar nuestro modelo de asesoramiento a más clientes, de la mano de una entidad que demuestra cada día su ambición por hacer muy bien las cosas”.