Confirmado: el trabajador tiene derecho retribuido para acudir al dentista en horas de trabajo

Durante años, acudir al dentista en horario laboral ha sido una de las dudas más habituales entre los trabajadores.

Mientras que nadie cuestiona que una consulta médica pueda justificar una ausencia retribuida del trabajo, las visitas al odontólogo, al oftalmólogo o a otros especialistas privados han generado constantes conflictos entre empresas y empleados.

La pregunta ha sido recurrente: ¿puede una empresa descontar horas o salario a un trabajador que falta para acudir al dentista? La respuesta dependía hasta ahora, en muchos casos, de cómo estuviera redactado el convenio colectivo o de la interpretación que hiciera cada empresa sobre qué debía considerarse “asistencia médica”.

La cuestión ha cobrado todavía más importancia en los últimos años debido al aumento de las consultas odontológicas y al peso que tiene la salud bucodental dentro del sistema sanitario.

En muchos casos, las citas disponibles coinciden con el horario laboral y resulta prácticamente imposible acudir fuera de la jornada de trabajo.

Castilla y León

La situación tiene especial relevancia en comunidades como Castilla y León, donde la asistencia odontológica tiene una importante implantación.

Según los datos de 2024, en Castilla y León existen 1.669 dentistas colegiados, lo que supone una ratio aproximada de un profesional por cada 1.432 habitantes.

Además, la comunidad cuenta con alrededor de 1.449 clínicas dentales, una cifra que representa más del 6% del total nacional.

Para resolver estas dudas hay que acudir al artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores, que reconoce el derecho de las personas trabajadoras a ausentarse del puesto de trabajo sin pérdida de salario por motivos debidamente justificados.

Eso sí, el permiso debe cumplir dos requisitos fundamentales que exista justificación de la ausencia y que se haya realizado el correspondiente preaviso a la empresa.

Además, muchos convenios colectivos mejoran estas condiciones e incluyen permisos específicos para consultas médicas, acompañamiento de familiares o ampliaciones horarias.

Precisamente ahí surgía el conflicto: numerosos convenios hablaban únicamente de “consultas médicas”, sin especificar expresamente si el dentista estaba incluido o no dentro de ese concepto.

La Audiencia Nacional despeja dudas

La controversia ha quedado prácticamente resuelta tras una reciente sentencia de la Audiencia Nacional.

La Sala de lo Social, en la Sentencia nº 96/2024, de 22 de julio de 2024, reconoció el derecho de los trabajadores de la empresa demandada a disfrutar de un permiso retribuido de hasta 35 horas médicas anuales para acudir al dentista, odontólogo o estomatólogo, tanto de la Seguridad Social como de la sanidad privada.

El caso partía de un conflicto colectivo planteado por la Confederación General del Trabajo (CGT), después de que la empresa negara que las consultas odontológicas estuvieran incluidas dentro del permiso médico recogido en convenio.

Sin embargo, la Audiencia Nacional concluyó que la salud bucodental forma parte de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud y que, por tanto, las visitas al dentista deben equipararse al resto de consultas médicas.

El permiso también incluye acompañamiento de familiares

La resolución judicial no solo reconoce el derecho del trabajador a acudir al dentista sin pérdida salarial.

La sentencia también avala el permiso retribuido para acompañar a descendientes menores de 18 años, ascendientes mayores de 65 años y personas dependientes a cargo del trabajador.

Todo ello dentro de las horas médicas previstas en el convenio colectivo analizado.

La empresa demandada fue condenada a reconocer expresamente este derecho tanto para consultas odontológicas propias como para el acompañamiento de familiares incluidos en la protección del convenio.

Entonces, ¿el trabajador puede ir al dentista con permiso retribuido? Sí, aunque con matices importantes.

La sentencia de la Audiencia Nacional deja claro que, cuando el convenio colectivo contemple permisos retribuidos para asistencia médica, las consultas al dentista también deben considerarse incluidas, tanto si son de la Seguridad Social como privadas.

Por ello, el trabajador deberá justificar la cita médica y comunicar previamente la ausencia a la empresa.